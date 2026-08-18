Sharon Stone, le ragioni dal divorzio di Phil Bronstein

Sharon Stone ha rivelato il motivo del divorzio dall’ex marito, il giornalista-editore Phil Bronstein, con il quale era stata sposata dal 1998 al 2004. Ospite del podcast The Person Who Believed in Me di David Begnaud, la star di Basic Instinct, 68 anni, ha dichiarato che lui avrebbe messo fine alla loro relazione perché l’avrebbe ritenuta “ridicola” per aver deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia dopo la scoperta di due tumori al seno. Nel 2001, infatti, l’attrice aveva ricevuto la diagnosi, e il suo ex marito, invece che preoccupato, sarebbe piuttosto stato “furioso” all’idea che lei prendesse in considerazione la rimozione del seno. Nell'intervista, l’attrice non ha citato espressamente Bronstein, ma i riferimenti temporali avrebbero comunque permesso di individuare il protagonista della vicenda. “Uno [dei tumori] era più grande di tutto il mio seno sinistro”, ha dichiarato. “Il medico è venuto a casa mia e mi ha detto: “Guardi, pensiamo che dovrebbe sottoporsi a una mastectomia bilaterale. La situazione è davvero grave. E di solito, quando il tumore è così esteso, sappiamo già prima di intervenire che si tratta di un cancro””. Stone aveva affrontato un iniziale smarrimento. “Ho detto: “Non ho il cancro”. E lui ha risposto: “Non spetta a te deciderlo”. E io ho detto: “Sì, posso deciderlo. Ma ho deciso che mi farò fare un intervento bilaterale, perché non ci sto a scherzare”. E mio marito ha detto: “È ridicolo”. E si è alzato ed è uscito dalla stanza”. L’attrice ha spiegato che l’uomo avrebbe ritenuto ridicolo il fatto “che volessi una protesi bilaterale. Era furioso”. Il conduttore del podcast ha replicato: “Oh, non che il cancro, se fosse stato vero, avrebbe potuto ucciderti?”, e lei ha risposto: “Non era preoccupato per la mia salute, no, no. Era arrabbiato perché mi avrebbero asportato entrambi i seni”. Ha aggiunto: “E il dottore gli aveva detto: “Se avessi più pazienti come lei, oggi avremmo più donne vive. Si sieda”. E io avevo risposto: “Le decisioni le prendo io, non lui””. Ha concluso: “Quella fu la fine del matrimonio. Tutto finì lì, in quella stanza. Per lui era finita. Era tutto finito. Si capiva benissimo. Mio marito pensava che fossi ridicola. Pensava che fosse tutta una sciocchezza. Pensava che prendessi troppe decisioni da sola”.