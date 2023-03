9/12 ©Webphoto

In Cold Creek Manor (2003), Sharon Stone interpreta la moglie del regista veterano Cooper Tilson. La famiglia decide di trasferirsi in campagna, a Cold Creek, per allontanarsi dal caos di New York. Ma il proprietario della nuova casa, Dale, dopo un lungo periodo di prigione, si presenta dai nuovi inquilini. Ha perso la proprietà per non aver pagato degli arretrati, ma spera di essere assunto come aiutante. È solo l’inizio di un legame pericoloso