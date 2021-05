Sharon Stone: "Non sono stata pagata per Basic Instinct"

approfondimento

Sharon Stone si racconta in "Il Bello di vivere due" volte"

Girare quel film, per Sharon, ha avuto delle conseguenze psicologiche importanti. “Ho avuto gli incubi. Ho camminato nel sonno. Penso che la mia mente avesse dei problemi. Mentre recitavo e mentre mi trovavo sul set, mi sentivo come se controllassi davvero il mio personaggio. Ma quando andavo a dormire, il mio subconscio prendeva il sopravvento”. Sharon Stone ha poi parlato di come quel ruolo abbia cambiato la sua vita. “Il giorno prima ero io. Quando il film è uscito ero diventata famosa come un membro dei Beatles. Le persone si arrampicavano sulla mia macchina. Facevo una passeggiata e le persone mi rincorrevano. Non sono stata pagata per fare 'Basic Instinct'. Ho guadagnato un po' di soldi, invece Michael ha guadagnato 14 milioni di dollari. Io non ho guadagnato abbastanza per comprare il mio vestito per gli Oscar l'anno successivo. Ero in questo strano limbo in cui ero diventato improvvisamente famosa, ma non avevo soldi”.

Sharon Stone e la vita a Hollywood

“Ci sono un milione di modi diversi per scrivere un libro di memorie. Puoi scrivere circa un milione di cose diverse. E mi è sembrato che prima di scrivere avrei dovuto sapere chi lo stava scrivendo. Dovevo davvero esplorare me stessa ed essere chiara su chi sono. Così tante persone nella mia vita hanno raccontato la storia di chi sono e hanno deciso chi sono per me e hanno detto così tante cose che non avevano nulla a che fare con me e più a che fare con i personaggi che ho interpretato. Ho pensato che sarebbe stata necessaria una vera indagine approfondita. È stato davvero utile per me riprendermi la mia identità e chiarirla”. L'attrice ha parlato anche di Hollywood. “Penso di aver davvero imparato molto su come stare in una stanza con persone che potrebbero non aver avuto a cuore i miei migliori interessi. Quando ero a Hollywood, andavo a questi eventi o feste o cose a cui avrei dovuto partecipare. Portavo un drink in giro e lo versavo nelle piante e fingevo di essere nello spirito di festa. Ma non stavo bevendo e non mi caricavo. Mi stavo comportando come se mi stessi caricando in modo da poter stare in piedi da sola”.