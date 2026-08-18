Kaia Gerber da bambina ha subito un esorcismo

Quando era bambina, Kaia Gerber è stata sottoposta a un “esorcismo” perché era “perseguitata” da presenze soprannaturali. In un’intervista a The Mitch Churi Chat Show, la modella e attrice, 24 anni, ha raccontato la sua esperienza sul set di American Horror Story: Double Feature, la decima stagione della serie antologica horror nella quale aveva recitato nel 2021. “Mia madre mi ha dato dell’acqua santa da portare sul set perché diceva: “Non voglio che tu venga posseduta”. Mi è stato detto che da bambina ero posseduta”, ha spiegato, prima di chiarire: “Ero semplicemente posseduta. Mi sono sentita perseguitata per tutta la vita”. La figlia della top model Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber ha aggiunto di aver avuto la sensazione di attirare “esseri provenienti da un’altra dimensione in modo molto casuale e tranquillo”. All’epoca è stata infine sottoposta a una sorta di “esorcismo”. Ha spiegato: “Sapete come hanno fatto l’esorcismo? Mi hanno suonato il didgeridoo [un antico strumento a fiato originario dell’Australia, ndr] addosso su tutto il mio corpo. Ecco come hanno fatto l’esorcismo”. Interpellata per chiarire se l’episodio fosse accaduto realmente, ha risposto: “È successo davvero. Non ne ho mai parlato, ma è successo davvero. Ora sono completamente guarita”. L’attrice non ha condiviso altri dettagli né sull’autore, né sulle circostanze dell’episodio, ma ha comunque ribadito la sua passione per il genere horror e il suo rapporto con il mondo soprannaturale.