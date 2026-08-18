Kaia Gerber da bambina ha subito un esorcismo

L'attrice, figlia della top model Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Garber, e ora protagonista della serie tv The Shards, ha dichiarato di essere stata “perseguitata per tutta la vita" da presenze soprannaturali
Quando era bambina, Kaia Gerber è stata sottoposta a un “esorcismo” perché era “perseguitata” da presenze soprannaturali. In un’intervista a The Mitch Churi Chat Show, la modella e attrice, 24 anni, ha raccontato la sua esperienza sul set di American Horror Story: Double Feature, la decima stagione della serie antologica horror nella quale aveva recitato nel 2021. “Mia madre mi ha dato dell’acqua santa da portare sul set perché diceva: “Non voglio che tu venga posseduta”. Mi è stato detto che da bambina ero posseduta”, ha spiegato, prima di chiarire: “Ero semplicemente posseduta. Mi sono sentita perseguitata per tutta la vita”. La figlia della top model Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber ha aggiunto di aver avuto la sensazione di attirare “esseri provenienti da un’altra dimensione in modo molto casuale e tranquillo”. All’epoca è stata infine sottoposta a una sorta di “esorcismo”. Ha spiegato: “Sapete come hanno fatto l’esorcismo? Mi hanno suonato il didgeridoo [un antico strumento a fiato originario dell’Australia, ndr] addosso su tutto il mio corpo. Ecco come hanno fatto l’esorcismo”. Interpellata per chiarire se l’episodio fosse accaduto realmente, ha risposto: “È successo davvero. Non ne ho mai parlato, ma è successo davvero. Ora sono completamente guarita”. L’attrice non ha condiviso altri dettagli né sull’autore, né sulle circostanze dell’episodio, ma ha comunque ribadito la sua passione per il genere horror e il suo rapporto con il mondo soprannaturale.
PROTAGONISTA DELLA SERIE TV THE SHARDS
Dopo aver esordito nel mondo della moda, Kaia Gerber ha poi intrapreso un percorso nella recitazione tra cinema e televisione. Attualmente, insieme all’attore Homer Gere, è una dei protagonisti della serie tv drammatica The Shards di Ryan Murphy, tratta dall’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis uscito nel 2023, che racconta la storia di un gruppo di studenti dell’ultimo anno in un’esclusiva scuola di Los Angeles braccati da un serial killer nel 1981. L’attrice e modella ha un fratello, Presley, 27 anni, anch’egli figlio di Cindy Crawford e di Rande Gerber, che sono sposati da 27 anni. Il ragazzo ha affrontato una lunga battaglia contro la dipendenza da droghe e ha deciso di parlare apertamente del proprio percorso legato alla salute mentale, che includeva attacchi di panico e farmaci per contenere l’ansia. “Amo la vita con mio marito e ci stiamo godendo il fatto che i figli siano ormai adulti”, ha dichiarato Crawford che ora, dopo decenni durante i quali sia lei, sia il marito, sono stati “sempre così impegnati” nel lavoro, si gode invece la propria famiglia. La top model desidera “abbracciare” la nuova fase della sua vita, a prescindere dal fattore dell’età, un tema ancora sensibile in una società fortemente impregnata di ageismo. “Tutti si sentono un po’ insicuri. Viviamo ancora in un mondo che discrimina molto in base all’età, ed è difficile. Ma allo stesso tempo siamo noi i primi a essere troppo severi con noi stessi”, ha dichiarato, prima di concludere con decisione: “Bisogna andare oltre, a qualsiasi età. Accettarsi per quello che si è e lasciare che anche gli altri siano sé stessi. Dovremmo essere tutti meno critici”.
Approfondimento
Kaia Gerber e Homer Gere su Vogue (come i loro genitori negli anni 90)
©Getty
30 figli di personaggi famosi uguali ai loro genitori. FOTO
A volte sono copie quasi identiche del padre o della madre da giovani, altre volte ne hanno ripreso qualche tratto fisico che è subito riconoscibile: basta uno sguardo anche distratto per capire la parentela tra alcuni celebri genitori e i loro figli. Da John e Jacob Bonjovi, a Meryl Streep e Mamie Gummer, da Will a Christopher Reeve ad Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: a volte la somiglianza è sbalorditiva