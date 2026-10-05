Ed Sheeran ha scelto Isaac Slade per aprire il concerto di Atlanta dopo il caso MacklemoreMusica
Come rilanciato da USA Today, Isaac Slade, ex frontman del gruppo The Fray, ha parlato della controversia delle ultime settimane: “Due persone che rispetto profondamente si sono ritrovate su fronti opposti. Rispetto e ammiro Macklemore per aver alzato la voce a difesa delle vite innocenti che vengono perse in questo momento. Rispetto Ed per aver reso questo luogo sicuro e accogliente per tutti noi, a prescindere dal nostro credo”
Dopo l’allontanamento di Macklemore e l'abbandono di altri artisti, Ed Sheeran ha scelto Isaac Slade per aprire il concerto di Atlanta. Il cantautore statunitense, ex voce del gruppo The Fray, ha dichiarato: “Rispetto e ammiro Macklemore per aver alzato la voce a difesa delle vite innocenti che vengono perse in questo momento. Rispetto Ed per aver reso questo luogo sicuro e accogliente per tutti noi, a prescindere dal nostro credo”.
ed sheeran, Isaac Slade ha aperto il concerto di atlanta
Sabato 3 ottobre il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta ha ospitato un nuovo appuntamento della tournée di Ed Sheeran. Dopo l’allontanamento di Macklemore e l’uscita di Finneas, Lukas Graham e Aaron Rowe, il cantautore britannico ha scelto Isaac Slade per aprire l’atteso concerto. Come riportato da USA Today, l’artista statunitense, celebre ex voce della formazione The Fray, ha parlato della controversia delle ultime settimane: “Due persone che rispetto profondamente si sono ritrovate su fronti opposti. Rispetto e ammiro Macklemore per aver alzato la voce a difesa delle vite innocenti che vengono perse in questo momento. Rispetto Ed per aver reso questo luogo sicuro e accogliente per tutti noi, a prescindere dal nostro credo”.
Isaac Slade ha proseguito: “Sembra che tutti stiano prendendo posizione... e questo è positivo. Quello che sta succedendo lì non è giusto”. Inoltre, l’artista statunitense ha aggiunto: “Ma se vogliamo superare questo momento, abbiamo bisogno anche di persone abbastanza coraggiose da farsi avanti e trovare un punto d'incontro, un terreno comune, un falò in mezzo al campo che veda entrambe le parti, che capisca che la pace non è l'assenza di conflitto”.
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Affermatisi con l’album How to Save a Life contenente la celebre title track di successo mondiale, il gruppo The Fray ha dominato le classifiche dei primi anni 2000. Tra i singoli più popolari troviamo anche You Found Me e Nevery Say Never. Negli anni il gruppo ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali quattro nomination ai Grammy Awards: tre nella categoria Best Pop Performance By A Duo Or Group With Vocal e una in quella Best Pop Vocal Album. Nel 2022 Isaac Slade ha lasciato la formazione per concentrarsi sulla carriera solista.
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Nel corso del Loop Tour nordamericano di Ed Sheeran, Macklemore (all'anagrafe Benjamin Hammond Haggerty), aveva tenuto un discorso a favore della “Palestina libera” e aveva cantato il brano Hind’s Hall, che critica le azioni militari israeliane e si ispira al caso di Hind Rajab, uccisa a Gaza all'età di 5 anni. Alle spalle vanta una lunga carriera musicale che include il celebre singolo Thrift Shop, e un altrettanto intenso impegno politico