Come rilanciato da USA Today, Isaac Slade, ex frontman del gruppo The Fray, ha parlato della controversia delle ultime settimane: “Due persone che rispetto profondamente si sono ritrovate su fronti opposti. Rispetto e ammiro Macklemore per aver alzato la voce a difesa delle vite innocenti che vengono perse in questo momento. Rispetto Ed per aver reso questo luogo sicuro e accogliente per tutti noi, a prescindere dal nostro credo”

Dopo l’allontanamento di Macklemore e l'abbandono di altri artisti, Ed Sheeran ha scelto Isaac Slade per aprire il concerto di Atlanta. Il cantautore statunitense, ex voce del gruppo The Fray, ha dichiarato: “Rispetto e ammiro Macklemore per aver alzato la voce a difesa delle vite innocenti che vengono perse in questo momento. Rispetto Ed per aver reso questo luogo sicuro e accogliente per tutti noi, a prescindere dal nostro credo”.

ed sheeran, Isaac Slade ha aperto il concerto di atlanta

Sabato 3 ottobre il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta ha ospitato un nuovo appuntamento della tournée di Ed Sheeran. Dopo l’allontanamento di Macklemore e l’uscita di Finneas, Lukas Graham e Aaron Rowe, il cantautore britannico ha scelto Isaac Slade per aprire l’atteso concerto. Come riportato da USA Today, l’artista statunitense, celebre ex voce della formazione The Fray, ha parlato della controversia delle ultime settimane: “Due persone che rispetto profondamente si sono ritrovate su fronti opposti. Rispetto e ammiro Macklemore per aver alzato la voce a difesa delle vite innocenti che vengono perse in questo momento. Rispetto Ed per aver reso questo luogo sicuro e accogliente per tutti noi, a prescindere dal nostro credo”.

Isaac Slade ha proseguito: “Sembra che tutti stiano prendendo posizione... e questo è positivo. Quello che sta succedendo lì non è giusto”. Inoltre, l’artista statunitense ha aggiunto: “Ma se vogliamo superare questo momento, abbiamo bisogno anche di persone abbastanza coraggiose da farsi avanti e trovare un punto d'incontro, un terreno comune, un falò in mezzo al campo che veda entrambe le parti, che capisca che la pace non è l'assenza di conflitto”.