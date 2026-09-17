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Chi è Macklemore, dopo esclusione da tour di Ed Sheeran dona 1 milione di dollari pro Pal

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Nel corso del Loop Tour nordamericano di Ed Sheeran, Macklemore (all'anagrafe Benjamin Hammond Haggerty), aveva tenuto un discorso a favore della “Palestina libera” e aveva cantato il brano Hind’s Hall, che critica le azioni militari israeliane e si ispira al caso di Hind Rajab, uccisa a Gaza all'età di 5 anni. Alle spalle vanta una lunga carriera musicale che include il celebre singolo Thrift Shop, e un altrettanto intenso impegno politico

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Chi è Macklemore, escluso da tour di Ed Sheeran dona 1 milione dollari

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