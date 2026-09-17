Chi è Macklemore, escluso da tour di Ed Sheeran dona 1 milione dollari

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Macklemore è stato escluso dal Loop Tour nordamericano di Ed Sheeran, dove si esibiva in apertura dei concerti. Il 4 settembre 2026, sul palco del MetLife Stadium, nel New Jersey, il rapper aveva tenuto un discorso a favore della “Palestina libera” e aveva cantato il brano Hind’s Hall, che critica le azioni militari israeliane e si ispira al caso di Hind Rajab, uccisa a Gaza all'età di 5 anni. Inoltre, aveva mostrato immagini di Gaza e la bandiera palestinese.

Macklemore escluso dal tour americano di Ed Sheeran per frasi Pro Pal