Il rocker ha rassicurato i fan con un messaggio sul suo profilo Instagram da oltre due milioni mezzo di follower: “È andato tutto bene, sono già in piedi e verrò dimesso entro la fine della settimana. Adesso qualche giorno di convalescenza”

Martedì 15 settembre Vasco Rossi si è sottoposto a un piccolo intervento di decompressione lombare. Il rocker ha rassicurato i fan sulle condizioni di salute: “Adesso qualche giorno di convalescenza. La cosa più grave sarà combattere la noia. Ma sopravviverò anche a questa!”.

La voce di Rewind ( FOTO ) ha proseguito scrivendo: “È andato tutto bene, sono già in piedi e verrò dimesso entro la fine della settimana. Adesso qualche giorno di convalescenza. La cosa più grave sarà combattere la noia. Ma sopravviverò anche a questa!”.

Nella giornata di mercoledì 16 settembre Vasco Rossi ha raccontato di essere stato ricoverato per un intervento programmato. Il rocker ha aggiornato i fan con un post sul profilo Instagram da oltre due milioni e mezzo di follower. L’artista ha raccontato: “Un piccolo intervento, una breve assenza. Ieri mattina mi sono sottoposto a un intervento, già programmato da tempo, di decompressione lombare, per risolvere un fastidioso mal di schiena”.

Quest’anno Vasco Rossi è stato protagonista di una grande tournée negli stadi con centinaia di migliaia di spettatori. Il rocker ha raccontato: “Che bel tour. Che bella storia, che meravigliosa avventura, che magnifica esperienza. È stato emozionante tornare in luoghi dove mancavo da tantissimo tempo e ritrovare ovunque un affetto enorme. Ho visto persone felici di rivedermi e questa è una delle soddisfazioni più grandi. Poi c’è stato il mio popolo. Avete riempito tutti gli stadi di energia, gioia e amore. E la mia band straordinaria. Musicisti eccezionali che suonano come un unico strumento. Poi le luci, gli effetti, i colori, il palco, una macchina incredibile. Ma, alla fine, lo spettacolo siete sempre voi”.

Nel 2027 Vasco Rossi festeggerà cinque decenni di carriera con la più grande residency mai realizzata in Italia: dieci concerti allo stadio Olimpico di Roma nel mese di giugno. Venduti più di 550.000 biglietti in meno di trenta minuti. Tra gli album più amati del rocker ricordiamo Bollicine, C’è chi dice no, Canzoni per me, Buoni o cattivi e Il mondo che vorrei. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Vita spericolata, Vado al massimo, Albachiara, Sally, Io no, Ti prendo e ti porto via, Un senso e Cambia-menti.