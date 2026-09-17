X Factor 2026, stasera su Sky Uno la seconda puntata di audizioni

Sotto la guida della conduttrice Giorgia, il tavolo di #XF2026 tornerà al gran completo: Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi incontreranno tanti nuovi artisti che cercheranno di farsi conoscere per la prima volta per strappare i 3 sì fondamentali per accedere allo step successivo. E si faranno conoscere, sul palco dell’Allianz Cloud di Milano, presentandosi con la loro voce ma soprattutto facendo ascoltare la propria musica: tra sorprese, emozioni autentiche e storie che iniziano a prendere forma, sotto la grande X arriveranno cantautori intensi e interpreti sorprendenti, ragazzi che hanno “fame” di farsi scoprire e altri invece più maturi, musicisti esperti o anche performance più singolari e imprevedibili.

le novità di questa edizione 2026

Età, background, ispirazioni differenti renderanno la proposta musicale come sempre eterogenea, originale e mai uguale a se stessa tra un’esibizione e l’altra. Ad accompagnare tutti gli artisti fino a un secondo prima di entrare in scena e a riaccoglierli un attimo dopo aver ascoltato il giudizio dei giudici ci sarà la padrona di casa Giorgia, la cui presenza sempre empatica e stimolante sarà preziosa sia per i ragazzi protagonisti della selezione sia per i tesissimi parenti che li attendono nel backstage. Il confronto tra i giudici sarà schietto e genuino, e l’affiatamento tra i quattro – già evidentissimo nella prima puntata – non impedirà loro di esprimere giudizi sinceri e diretti nei confronti di tutti i ragazzi.

la seconda parte di audition

Per i quattro giudici, la seconda parte delle Audizioni sarà importante anche per iniziare a definire i propri obiettivi e le proprie strategie, alla ricerca di un proprio “X Factor” da accendere settimana dopo settimana. Come sempre in questa fase dello show – tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo) – per passare il turno sarà necessario convincere il quartetto o perlomeno conquistare almeno tre sì: solo chi, nel corso delle prime tre puntate di Auditions, riuscirà a conquistare l’unanimità oppure a mettere d’accordo almeno tre giudici su quattro potrà mettere in tasca il prezioso biglietto che garantirà loro l’accesso ai Bootcamp.

Dopo questo secondo step di selezione arriverà poi lo snodo decisivo, la notte delle Last Call, quella in cui ciascun giudice definirà – tramite il tesissimo ed elettrizzante meccanismo delle sedie da riempire tra uno switch e l’altro – il terzetto che porterà con sé ai Live Show, in arrivo da giovedì 22 ottobre.