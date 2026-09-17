Benji & Fede, nell'album Quando Viaggi Da Sola c'è la nuova via Emilia

Quando Viaggi Da Sola è il nuovo album di Benji & Fede, un disco in cui il duo si concede una maggiore libertà musicale e racconta con uno sguardo diverso il momento che sta vivendo oggi. Il viaggio diventa l’immagine che attraversa il progetto: quello fisico, fatto di partenze, distanze e ritorni, e quello personale che accompagna ogni cambiamento. Dentro ci sono storie d’amore, fragilità, aspettative, la ricerca di un nuovo equilibrio e quella malinconia che spesso arriva quando ci si accorge di essere diventati diversi da come ci si immaginava. Le canzoni del nuovo album prenderanno vita dal vivo con Sempre in Due - Live a Teatro , il primo tour teatrale (debutto il 3 ottobre nella loro Modena) di Benji & Fede prodotto e organizzato da Vivo Concerti, che li porterà sui palchi di tutta Italia nel mese di ottobre. Uno show pensato per una dimensione più intima, che attraverserà il nuovo lavoro e le canzoni che hanno segnato la loro storia. Il tour sarà anticipato da tre incontri speciali con i fan, tre instore in programma il 18, 19 e 20 settembre rispettivamente a Roma, Modena e Milano.

Ragazzi partiamo dalla storia dell’album: quando ha iniziato a prendere forma e come ci avete lavorato?

Prende forma circa due anni fa con la title track Quando viaggi da Sola, nasce in maniera libera, in modo schietto e autentico dando spazio ai flussi di coscienza, alle intuizioni che arrivano in base alle esperienze, ti fidi dell’intuito e nascono le melodie e le frasi. Abbiamo lavorato molto a casa, tra Milano e Modena, con tre persone che ci conoscono bene.



Quando Viaggi da Sola è un album in movimento, che utilizza quello geografico per declinare quello umano: è un po’ il vostro cammino di Santiago?

E’ un inizio ed è bello il raffronto. E’ un viaggio interminabile, anche metaforicamente, che racconta di questi nostri anni. Di solito cammini da solo, ma per noi questo è un mosaico di esperienze.



Per presentare il disco avete creato una ragazza che va alla scoperta di Parigi: vi chiedo se è una ragazza immaginaria o se esiste davvero e perché Parigi? Ha qualche legame con la vostra storia?

Fede: “Sono stato da solo a Parigi e comunque è una città che ci ha sempre affascinato, rappresenta la romanticità per eccellenza e un disco senza schemi era perfetto per Parigi.



In Mulholland Drive citate sia Mary Poppins con basta un poco di zucchero e la pillola va giù sia la Statua della Libertà: quando guardate un telegiornale vi sentite parte di un mondo che non sa sognare e che ha perso il concetto di libertà?

Benji: “Non guardi i telegiornali”

Fede: “Li guardo il meno possibile e mi fermo ai titoli di testa, la mia bolla è più protettiva, si sono troppe cose spiacevoli che mi appesantiscono.



“Ma tu Guarda che strano non so dire ti amo” cantate nella canzone che titola l’album: perché oggi si ha paura a esprimere i sentimenti? La nuova generazione è anestetizzata dai social e dalle app di incontri? In fin dei conti la protagonista del brano non crede nel futuro. Ma va anche detto che nel 2015 voi avete scritto una…Lettera.

Il disco è vicino al concetto di lettera, ha concetti di autenticità e romanticismo che vanno oltre quello che abbiamo fatto negli ultimi tempi. Oggi si vive su piedistalli forgiati dalla società, per strada ci si limita alla superficie delle cose per cui è molto difficile scendere alle emozione vere, a partire dalle proprie, e questo rende più difficili quelle con gli altri dunque innesca la paura delle relazioni. Ti amo è l’emblema di due anime ed è distante da come viviamo oggi.



Non So Se Mi Va è una canzone molto politica, potrebbe averla scritta Giorgio Gaber: è il ritratto del disincanto di questa epoca?

Grazie per il confronto, ne siamo onorati. Assolutamente sì ma soprattutto è il nostro racconto di vivere una vita dove ti fai aspettative e la realtà è diversa da come la idealizzi. Qui giochiamo con l’ironia, c’è un lato di noi che pochi conoscono. Il finale “mi va” è il controsenso sulla comprensione delle scelte



Hotel Miramare invece sembra quasi felliniana, è una canzone di nostalgia: quel “dammi” che si ripete come un mantra che significato ha?

Anche questo è un riferimento che pesa. E’ una esigenza esposta quasi in maniera fanciullesca, esprime una estrema insofferenza di un vivere il presente come si viveva da ragazzini. Temiamo il giudizio e il peso delle responsabilità.



In Via da Me dite “come i giorni migliori di tutti noi resteremo solo un ricordo”: come vi immaginate a 60 anni? Un ricordo o irriducibili come i Pooh?

Troppo giovani per essere un ricordo, vorremmo esplorare l’arte in varie sfaccettature seguendo l’istinto.



Oh Maria comincia con “io sognavo l’America”: esiste ancora il sogno americano?

Esiste anche se ti può bruciare e fa paura, dipende da cosa lo muove, se è testare le proprie possibilità allora esiste.



In Così Così raccontate i vostri piani a Dio: anche se lui ha riso, siete credenti?

Benji: “Io sono cristiano”.

Fede: “Credo non in una religione, mi piace pensare che ci siano una energia e una sincronicità che guidano la vita e le scelte”



Facciamo un passo indietro, a Moscow Mule: quando dite che “sta finendo l’estate”: mi dite un vostro ricordo speciale di questa estate?

Fede: “La ho vissuta bene. Ricordo un viaggio in auto dopo una serata dal centro al nord Sardegna, dalle 2 alle 5,30 del mattino vissuto tra un gruppo di amici.

Benji: “E’ stata una estate di tanti live, personalmente le soffro le vacanze estive perché mi trasmettono la sensazione di stare fermo e invece stavolta ho girato tanto.



In Viva la Vasca parlate dei vocali della mamma: ne ricevete ancora dalla vostra famiglia? Continuano ad aspettarvi per cena?

Fede: “Con la mamma è bello avere rapporto vivo e sano e ogni tanto i mesaaggi sono reciproci”

Benji: “Più che mia mamma mi attende mia moglie, mi aspetta per fare il papà”.



Alla fine possiamo dire che Quando Viaggi da Sola è il vostro Mulholland Drive? Ovvero la storia di due giovani uomini che sanno accantonare, almeno in parte, il loro passato, e affrontano una nuova via Emilia senza però perdere il bello e il divertimento di fare musica?

Sì, detta così è una narrazione perfetta, non abbiamo accantonato né metabolizzato tante cose ma ci divertiamo, ci conosciamo sempre più e stiamo cercano il punto intermedio tra noi.



Cosa potete anticiparmi degli appuntamenti instore e del tour che verrà?

Ai concerti ni teatri ci lavoriamo da sempre, il pubblico ascolterà il passato rivisitato e il nuovo disco.