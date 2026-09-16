Slow Horses, la serie tv con protagonista Gary Oldman rinnovata per l'ottava stagioneSerie TV
La notizia arriva dopo la vittoria della serie agli Emmy Awards nella categoria dedicata alla miglior regia di una serie drammatica. Il nuovo ciclo sarà composto da sei episodi e prenderà spunto da Clown Town, il nono libro della saga Slough House scritta da Mick Herron
Slow Horses, l'acclamata serie tv di spionaggio con Gary Oldman tornerà con sei nuovi episodi, ispirati al nono romanzo della saga letteraria di Mick Herron.
Lo show è stato rinnovato per un’ottava stagione da Apple TV+. La notizia arriva dopo la vittoria della serie agli Emmy Awards nella categoria dedicata alla miglior regia di una serie drammatica. Il nuovo ciclo sarà composto da sei episodi e prenderà spunto da Clown Town, il nono libro della saga Slough House scritta da Mick Herron.
Gary Oldman tornerà a interpretare Jackson Lamb, il burbero ma brillante agente dell’MI5 a capo di una squadra di spie considerate poco affidabili. L’attore era candidato agli Emmy come miglior protagonista di una serie drammatica.
Il ritorno di Jackson Lamb e Diana Taverner
La nuova stagione vedrà Jackson Lamb confrontarsi ancora una volta con Diana Taverner, interpretata da Kristin Scott Thomas. Secondo la sinossi, i due affronteranno il loro scontro più esplosivo.
Dopo un tentativo fallito di ricattare il gruppo di agenti, Taverner passerà all’offensiva, costringendo Lamb a indagare su uno dei segreti più oscuri dell’MI5 e a cercare di porre fine alla vicenda una volta per tutte.
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Slow Horses, la serie tv rinnovata per l'ottava stagione
La produzione
“Slow Horses continua ad appassionare il pubblico di tutto il mondo e sono felice che Jackson Lamb e la sua banda di disadattati torneranno per un’ottava stagione”, ha dichiarato Jay Hunt, direttrice creativa per le produzioni internazionali di Apple TV+. “Il loro approccio caustico al mondo ad alta tensione dello spionaggio è assolutamente unico”.
La serie è prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films, società appartenente al gruppo Mediawan. Tra i produttori esecutivi figurano Gary Oldman, Mick Herron, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Douglas Urbanski, Adam Randall, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux, Billy Bowring e Helen Gregory.
Ben Vanstone adatterà il romanzo per la televisione e sarà anche produttore esecutivo. Adam Randall tornerà invece alla regia.
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In arrivo anche la sesta stagione
La sesta stagione di Slow Horses debutterà su Apple TV+ mercoledì 16 16 settembre 2026.
Il rinnovo per la settima stagione era stato annunciato nel 2025, mentre l’ottavo capitolo conferma la volontà della piattaforma di proseguire una delle sue serie di spionaggio più longeve.
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