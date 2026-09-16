La notizia arriva dopo la vittoria della serie agli Emmy Awards nella categoria dedicata alla miglior regia di una serie drammatica. Il nuovo ciclo sarà composto da sei episodi e prenderà spunto da Clown Town, il nono libro della saga Slough House scritta da Mick Herron

Lo show è stato rinnovato per un’ottava stagione da Apple TV+. La notizia arriva dopo la vittoria della serie agli Emmy Awards nella categoria dedicata alla miglior regia di una serie drammatica. Il nuovo ciclo sarà composto da sei episodi e prenderà spunto da Clown Town, il nono libro della saga Slough House scritta da Mick Herron.

La produzione

“Slow Horses continua ad appassionare il pubblico di tutto il mondo e sono felice che Jackson Lamb e la sua banda di disadattati torneranno per un’ottava stagione”, ha dichiarato Jay Hunt, direttrice creativa per le produzioni internazionali di Apple TV+. “Il loro approccio caustico al mondo ad alta tensione dello spionaggio è assolutamente unico”.

La serie è prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films, società appartenente al gruppo Mediawan. Tra i produttori esecutivi figurano Gary Oldman, Mick Herron, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Douglas Urbanski, Adam Randall, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux, Billy Bowring e Helen Gregory.

Ben Vanstone adatterà il romanzo per la televisione e sarà anche produttore esecutivo. Adam Randall tornerà invece alla regia.