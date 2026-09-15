Slow Horses, arriva la sesta stagione: ecco dove eravamo rimasti

Il 16 settembre i “ronzini” di Slough House tornano sul piccolo schermo, coinvolti in una nuova pericolosa situazione. Li avevamo lasciati alle prese con eventi che hanno scosso profondamente gli equilibri del gruppo guidato da Jackson Lamb Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il 16 settembre su Apple TV+ torna la sesta stagione di Slow Horses, la serie televisiva tratta dai libri Slough House dell'autore britannico Mick Herron. I protagonisti interpretati da Gary Oldman, Jack Lowden e Kristin Scott Thomas sono pronti ad affrontare una nuova pericolosa situazione, particolarmente delicata, che mette a rischio le persone che hanno lavorato nella “casa del Pantano”. Ma come si era chiusa la quinta stagione e perché vale la pena continuare a guardare o iniziare la serie?

Slow Horses, dove eravamo rimasti La quinta stagione è stata ricca di colpi di scena, a partire dall’attentato e dal presunto complotto collegati alla campagna elettorale per l’elezione del sindaco di Londra. Al centro della stagione c’è stato un brutale piano di destabilizzazione orchestrato da un gruppo terroristico nella capitale inglese, culminato con un attentato bomba al centro commerciale Abbotsfield. Dietro l'ascesa della minaccia si scopre un giro di corruzione istituzionale. La serie è terminata con eventi che hanno profondamente scosso il gruppo guidato da Jackson Lamb. Leggi anche Slow Horses torna con la 6° stagione tra spie, morti sospette e nemici

Chi sono i protagonisti Anche se ogni stagione è slegata dalla precedente, Slow Horses narra le vicende di chi lavora a Slough House, “la casa del Pantano” di Londra, una struttura dove vengono mandati tutti i demansionati del servizio MI5, l'ente per la sicurezza e il controspionaggio del Regno Unito. Coloro che lavorano a Slough House sono noti come "slow horses", i "ronzini". A capo del gruppo c’è Jackson Lamb, un agente con un passato operativo nella Guerra fredda, che si aspetta che i suoi sottoposti si licenzino per noia o frustrazione. In attesa di una riabilitazione professionale, gli "slow horses" finiscono coinvolti in intrighi investigativi e di spionaggio. Gary Oldman è appunto Jackson Lamb, il capo della “Slough House”, un uomo trasandato, maleducato, subdolo e dotato di un umorismo pungente. Jack Lowden è River Cartwright, un promettente agente dell’MI5 che viene improvvisamente trasferito a "Slough House" dopo un errore durante l'addestramento. Kristin Scott Thomas è Diana Taverner, vicedirettrice generale dell'MI5 e responsabile delle operazioni, designata "Second Desk"', la "Seconda scrivania”, che poi salirà nelle gerarchie. Leggi anche Slow Horses – Stagione 7, Gary Olddman svela la data inizio riprese

Curiosità sulla sesta stagione Le prime recensioni sulla nuova stagione parlano della “migliore di sempre”. Secondo AwardsBuzz, la serie aumenta l'intensità senza perdere il suo particolare equilibrio tra thriller, humor nero e sarcasmo. Le sei puntate sono piene di azione, tensione e colpi di scena. Diversi personaggi delle stagioni precedenti tornano in gioco, in particolare è accolto cn entusiasmo il ritorno di Olivia Cooke. La testata ritiene inoltre che Jack Lowden offra uno dei suoi lavori migliori nella serie. In questo sesto capitolo non c’è la mano di Will Smith, sceneggiatore e produttore esecutivo che ha lasciato il progetto dopo la quinta stagione. Intanto è stata già confermata anche la settima stagione. In questo sesto capitolo ci sono un nuovo showrunner e un nuovo capo sceneggiatore, e per la prima volta la storia è stata costruita su due romanzi di Mick Herron invece di uno. Leggi anche 007, secondo Gary Oldman il nuovo James Bond sarebbe già stato scelto

Perché guardare Slow Horses Slow Horses è una serie che si differenzia da ciò che si è già visto per la capacità di mischiare in maniera perfetta tensione, suspense e divertimento. I protagonisti non sono eroi o persone di particolare talento ma agenti considerati falliti e appunto non infallibili. Commettono errori, sono rivali tra loro, incompetenti e per questo motivo imprevedibili. L’umorismo britannico è alla sua massima espressione senza la necessità di fare battute, basta semplicemente osservare come i personaggi affrontano situazioni terribili. La serie è intelligente senza essere pesante tra operazioni clandestine, politica e giochi di potere e porta a tifare per gli agenti che, sulla carta, dovrebbero essere degli incapaci. Leggi anche Perché Slow Horses è una delle migliori serie in circolazione

Le curiosità sulla serie Una delle prime curiosità sulla serie è il gioco di parole tra “Slow Horses”, che letteralmente significa cavalli lenti, e il nome della struttura in cui lavorano: Slough House, che è appunto il deposito dell'MI5 dove vengono relegati gli agenti "falliti". Nei libri e nella serie sono considerati reietti, ma in realtà si rivelano spesso più svegli e pericolosi di quanto sembri. L'attore premio Oscar Gary Oldman ha dichiarato che interpretare il disordinato, scorbutico e flatulento Jackson Lamb è uno dei ruoli più comodi e liberatori della sua carriera. Non richiede ore di trucco pesante e gli permette di recitare con assoluta verità e senza filtri. Nella terza stagione, la produzione ha girato una scena molto costosa e spettacolare che però non era così importante per la trama. Si tratta di quando Roddy Hoe fa schiantare un autobus a due piani contro una cascina. La sequenza seppur non cambiando in modo significativo la storia, è stata mantenuta per il suo incredibile impatto visivo e comico. Leggi anche Slow Horses, il trailer della stagione 6