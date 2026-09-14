È partita la corsa ai biglietti per i due concerti di Harry Styles a Roma. L’artista britannico sarà protagonista al Circo Massimo il 7 e l’8 agosto 2027 con il tour “Together, Together”, che porterà sui palchi europei anche alcuni importanti artisti ospiti. Per entrambe le serate romane è confermata la presenza dei LCD Soundsystem. La vendita generale è scattata lunedì 14 settembre alle 16 su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket, con un massimo di otto biglietti acquistabili per account.