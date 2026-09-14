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Harry Styles in concerto a Roma nel 2027, al via la vendita dei biglietti

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È partita la corsa ai biglietti per i due concerti di Harry Styles a Roma. L’artista britannico sarà protagonista al Circo Massimo il 7 e l’8 agosto 2027 con il tour “Together, Together”, che porterà sui palchi europei anche alcuni importanti artisti ospiti. Per entrambe le serate romane è confermata la presenza dei LCD Soundsystem. La vendita generale è scattata lunedì 14 settembre alle 16 su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket, con un massimo di otto biglietti acquistabili per account.

Come acquistare i biglietti

Le informazioni sui prezzi vengono comunicate dai canali ufficiali al momento dell'apertura delle vendite. Per accedere ai concerti sarà possibile scegliere tra le piattaforme autorizzate, mentre sono previste specifiche modalità per i biglietti destinati alle persone con disabilità. Le date romane fanno parte della nuova tranche del “Together, Together Tour”, che nel 2027 toccherà diverse grandi città europee prima di concludersi a Londra.

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- New York, NY 8/26/13 - The World Premiere of Tri Star Pictures` "ONE DIRECTION: THIS IS US". The film opens nationwide August 30, 2013. -PICTURED: One Direction (Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles) -PHOTO by: Dave Allocca/Startraksphoto.com -LOCATION: Ziegfeld Theatre -DA9778983 Editorial - Rights Managed Image - Please contact www.startraksphoto.com for licensing fee Startraks Photo New York, NY For licensing please call 212-414-9464 or email sales@startraksphoto.com
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