È partita la corsa ai biglietti per i due concerti di Harry Styles a Roma. L’artista britannico sarà protagonista al Circo Massimo il 7 e l’8 agosto 2027 con il tour “Together, Together”, che porterà sui palchi europei anche alcuni importanti artisti ospiti. Per entrambe le serate romane è confermata la presenza dei LCD Soundsystem. La vendita generale è scattata lunedì 14 settembre alle 16 su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket, con un massimo di otto biglietti acquistabili per account.
Come acquistare i biglietti
Le informazioni sui prezzi vengono comunicate dai canali ufficiali al momento dell'apertura delle vendite. Per accedere ai concerti sarà possibile scegliere tra le piattaforme autorizzate, mentre sono previste specifiche modalità per i biglietti destinati alle persone con disabilità. Le date romane fanno parte della nuova tranche del “Together, Together Tour”, che nel 2027 toccherà diverse grandi città europee prima di concludersi a Londra.
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