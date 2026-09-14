Stalking ai danni di Sabrina Ferilli, chiesto processo per 36enne

L'uomo cercò di fare irruzione in casa dell'attrice armato di mazza da carpentiere. La prossima udienza preliminare è fissata per dicembre. Secondo una perizia l'indagato era incapace di intendere e di volere

Tra l'agosto e il novembre del 2025 ha preso di mira l'attrice Sabrina Ferilli con atti persecutori culminati con un tentativo di irruzione - armato di una mazza da carpentiere - nell'appartamento in cui l'attrice vive con il marito, l'imprenditore Flavio Cattaneo. Per questo un uomo di 36 anni, di nazionalità italiana, rischia di finire sotto processo su richiesta della Procura di Roma per l'accusa di stalking e violazione di domicilio. "Togliti di mezzo, devo parlare con Sabrina, non stare in mezzo tra me e lei", avrebbe urlato l'uomo sul pianerottolo dell'appartamento in direzione del marito dell'attrice.