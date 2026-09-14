I Duran Duran protagonisti dei nuovi francobolli della Royal Mail

La posta britannica dedica ai Duran Duran una nuova collezione di francobolli e oggetti da collezione. Le copertine di otto album storici del gruppo, da Duran Duran a Future Past, saranno riprodotte su emissioni ufficiali e materiali celebrativi Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

I Duran Duran entrano nella storia filatelica britannica. Royal Mail ha annunciato una collezione speciale dedicata alla band, con francobolli, manifesti, cartoline, fogli commemorativi e altri oggetti da collezione. Al centro dell’iniziativa ci saranno le copertine di otto album che hanno segnato la carriera del gruppo, dagli esordi del 1981 fino al ritorno discografico del 2021. La collezione, intitolata BOLD. VISIONARY. EVER-EVOLVING., sarà disponibile in parte dal 17 settembre 2026. Il materiale celebrerà oltre quattro decenni di attività della band, diventata una delle formazioni più riconoscibili della new wave britannica. "Questa nuova collezione celebra una delle band più innovative e influenti del Regno Unito", ha dichiarato Royal Mail, sottolineando la presenza di copertine iconiche, oggetti esclusivi e memorabilia in edizione limitata.

Le copertine più celebri sui francobolli Tra gli album scelti per l’iniziativa figurano il debutto omonimo del 1981, Rio, Seven and the Ragged Tiger e Notorious. La selezione comprende anche l’album omonimo del 1993, conosciuto come The Wedding Album, e Future Past, pubblicato nel 2021. Il progetto non si limita ai francobolli. Royal Mail ha previsto più di trenta articoli, tra serie filateliche, poster, confezioni da presentazione, cartoline e fogli incorniciati. Il prodotto meno costoso sarà una busta "First Da"», in vendita a 30 penny (che equivalgono a circa 0,35 €). Il foglio completo di francobolli di prima classe dedicato a The Wedding Album avrà invece un prezzo di 86,40 sterline (pari a poco più di 100 euro). Approfondimento I Duran Duran protagonisti dei francobolli della Royal Mail

Una carriera iniziata negli anni Ottanta Con il loro stile, i videoclip elaborati e una serie di successi internazionali, i Duran Duran sono diventati una delle band simbolo della prima metà degli anni Ottanta. Il gruppo ha saputo però superare quella stagione, mantenendo una presenza costante sulla scena musicale e vivendo una nuova fase di popolarità negli anni più recenti. Nel 2026 la band ha partecipato a importanti appuntamenti dal vivo, tra cui il festival BTS Hyde Park, dove è stata protagonista il 5 luglio. Ha inoltre concluso una residency a Las Vegas, prima di esibirsi in arene e festival in Nord America e nell’Europa continentale. Nello stesso periodo è arrivata anche la collaborazione con Nile Rodgers, Free to Love, ulteriore capitolo di una carriera costruita attraverso contaminazioni musicali e una continua capacità di rinnovarsi. Approfondimento I Duran Duran a Milano. I Wild Boys della musica fanno sognare