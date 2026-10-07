Peccato, il cast della serie tv di Emanuela Fanelli. FOTO
La serie mockumentary comedy ambientata in un futuro prossimo che immagina con ironia la vita e la carriera di Emanuela Fanelli gode di un cast stellare. Oltre alla stessa Fanelli, che chiaramente è qui la protagonista indiscussa, sul set hanno recitato nomi altisonanti dello spettacolo nostrano. Da Stefano Accorsi ad Alessandro Borghi, da Geppi Cucciari a Paolo Virzì, scopriamo chi ha partecipato a quest'opera
A cura di Camilla Sernagiotto