Peccato, il cast della serie tv di Emanuela Fanelli. FOTO

2/17 Francesca Cassaro

Emanuela Fanelli è la protagonista della serie e interpreta una versione futura di sé stessa. Nel 2049 ha 63 anni, vive isolata in un piccolo paese della Valle d’Aosta e, dopo anni lontana dalle scene, ha scelto di rifuggire telecamere e interviste.

Venezia, Emanuela Fanelli presenta la serie "Peccato"