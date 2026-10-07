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Peccato, il cast della serie tv di Emanuela Fanelli. FOTO

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Immagini da WebPhoto e immagini di scena della serie Peccato (credits: Francesca Cassaro)

La serie mockumentary comedy ambientata in un futuro prossimo che immagina con ironia la vita e la carriera di Emanuela Fanelli gode di un cast stellare. Oltre alla stessa Fanelli, che chiaramente è qui la protagonista indiscussa, sul set hanno recitato nomi altisonanti dello spettacolo nostrano. Da Stefano Accorsi ad Alessandro Borghi, da Geppi Cucciari a Paolo Virzì, scopriamo chi ha partecipato a quest'opera

A cura di Camilla Sernagiotto

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