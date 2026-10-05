Francesca Archibugi presidente di giuria al Torino Film Festival 2026

Francesca Archibugi presiederà la giuria del concorso Lungometraggi del 44° Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2026. La regista e sceneggiatrice, autrice di film come Mignon è partita, Il grande cocomero, Il nome del figlio, Gli sdraiati e Il colibrì, guiderà la giuria del concorso internazionale. Giulio Base: «Saprà riconoscere il talento, accogliere l’imprevisto e dare ascolto alle voci più originali del cinema contemporaneo». Il suo film più recente è Illusione. Presentato nel 2025

Un cinema capace di muoversi tra commedia e dramma, leggerezza e inquietudine, senza mai perdere di vista quella materia fragile e imperfetta che sono le relazioni umane. Bambini, adolescenti, genitori, coppie e generazioni in conflitto hanno abitato con ostinazione una filmografia riconoscibile proprio per la capacità di osservare il quotidiano senza trasformarlo in qualcosa di ordinario.

Sarà Francesca Archibugi a presiedere la giuria del concorso Lungometraggi del 44° Torino Film Festival , in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2026 . Regista e sceneggiatrice tra le figure più autorevoli del cinema italiano contemporaneo, Archibugi porterà al festival diretto da Giulio Base uno sguardo che da quasi quarant’anni attraversa famiglie, adolescenze, sentimenti, nevrosi e mutamenti della società italiana.

Da Mignon è partita a Illusione

Nata a Roma nel 1960, Francesca Archibugi ha esordito nel lungometraggio nel 1988 con Mignon è partita, che ha subito imposto il suo nome nel panorama cinematografico italiano. Da allora ha costruito un percorso coerente e personale, attraversato da numerosi riconoscimenti, tra cui David di Donatello, Nastri d’argento, Globo d’oro e Premio Flaiano.

Tra i titoli più significativi della sua carriera figurano Verso sera (1990), Il grande cocomero (1993), Con gli occhi chiusi (1994), L’albero delle pere (1998), Lezioni di volo (2007), Questione di cuore (2009), Il nome del figlio (2015), Gli sdraiati (2017), Vivere (2019) e Il colibrì (2022).

Il suo lavoro più recente è Illusione, dramma noir presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2025 e arrivato nelle sale italiane nel 2026, interpretato, tra gli altri, da Jasmine Trinca, Michele Riondino, Vittoria Puccini e Filippo Timi. Un film che conferma l’attenzione della regista verso l’adolescenza e le sue zone d’ombra, all’interno di una storia attraversata da violenza, vulnerabilità e bisogno di ascolto.