Peccato sceglie la forma del mockumentary, un linguaggio che permette alla serie di giocare continuamente sul confine tra realtà e finzione. Secondo il regista, questa forma è apparsa fin dall'inizio come quella più adatta a esprimere l'irriverenza della storia e a instillare nello spettatore, di tanto in tanto, un dubbio sull’autenticità di ciò che viene raccontato.

Il regista, Valerio Vestoso, ha presentato la serie con le seguenti parole: "Dal momento esatto in cui abbiamo cominciato a scrivere questa storia, ci è sembrato inevitabile declinarla nella forma audace del mockumentary, l’unica in grado di farla esplodere in tutta la sua irriverenza. Nel corso dei sei episodi si alternano stili, linguaggi, epoche e universi lontanissimi tra loro, tenuti insieme dall’ambizione di far ridere lo spettatore, spiazzarlo e instillargli, di tanto in tanto, un dubbio sull’autenticità del racconto. E il racconto è quello di un’attrice sul viale del tramonto, sopraffatta da ossessioni e rancori, ma dotata di un’inedita dignità".