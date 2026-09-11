Mostra del Cinema di Venezia 2026, oggi Russell Crowe e Ritorno a Buenos Aires di Bechis
In Concorso Kami Nour di Ali Asgari e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e con Adriano Giannini. Fuori Concorso What Love Builds di e con Russell Crowe, Un Bon Avocat di Tristan Séguéla e con Carole Bouquet, Let Us Through, Dear Ancestors di Lav Diaz, Nino – Un film su Nino Rota di Walter Fasano e Intermission di Yonfan. Per Giornate degli Autori c’è il film di chiusura Peau d’Homme di Léa Domenach
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Oggi, venerdì 11 settembre 2026, si apre la penultima giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA – IL RED CARPET DELLA NONA GIORNATA - TUTTI I FILM IN CONCORSO - LE SCARPE PIÚ BELLE- NAZA, 24.5 MINUTI DI APPLAUSI).
Tra i 21 film in Concorso ci sono il film Kami Nour (A Bit of Light) di Ali Asgari e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e con Adriano Giannini.
Fuori Concorso ci sono i film sia Non Fiction What Love Builds di e con Russell Crowe, sia Fiction Un Bon Avocat di Tristan Séguéla e con Carole Bouquet e Let Us Through, Dear Ancestors di Lav Diaz, e ancora Film on FilmsNino – Un film su Nino Rota di Walter Fasano e Intermission di Yonfan.
Nella sezione Orizzonti ci sono i film Big Little Things di Michelle Zhou e Lovers in the Blue Night di Anuparna Roy. Per Orizzonti Corti, nella sezione Fuori Concorso, ci sono anche Sounds from Home di Nathan Silver, Quelques Instants de Bonheur di Shaden Safieddine Tazi, Sasso, carta, forbici di Virginia Mori, Test Track di Lydia Cornett, Tropic of the Mourning Gecko di Stavros Markoulakis, Head of a Camel di Shannon Lee, Los Poderes di Salim Jallere Silence di Pavlo Shpegun.
Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Ground Floor di Gábor Reisz.
Nella sezione Venezia Classici ci sono i film The Story of Woo Viet di Ann Hui e Lo zio di Brooklyn di Daniele Ciprì e Franco Maresco.
Nella sezione Giornate degli Autori c’è il film di chiusura Peau d’Homme di Léa Domenach.
Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Un breve incontro di Liryc Dela Cruze Rider di Roan Johnson e Davide Pavanello.
Nelle Proiezioni Speciali c’è il film Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia 2001-2012 di Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatori e Nicoletta Berardi.
Venezia 83, Be Brave: il docufilm full AI su Renzo Rosso
Lo stilista patron di Diesel alla Mostra del Cinema per presentare il documentario sulla sua storia realizzato con l'intelligenza artificiale. L'intervista a Sky TG24
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Gli highlight della giornata 9 sul canale X della Biennale
Come ogni mattina, la Biennale di Venezia ha pubblicato su X un reel con i momenti più significativi della giornata precedente. Eccolo.
Francesca Michielin canterà alla cerimonia di chiusura della Mostra del Cinema
La cantautrice Francesca Michielin si esibirà durante la cerimonia di chiusura dell'83/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, sabato 12 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. Tra le artiste più complete e interessanti del panorama musicale contemporaneo, la vicentina di Bassano del Grappa il 12 giugno ha pubblicato "Magia Bianca", l'album che segna l'inizio di una nuova fase del suo percorso artistico. Un progetto immersivo e visionario, sospeso tra realtà e fantasia, in cui femminilità, cultura pop e suggestioni medievali si incontrano attraverso il racconto di streghe, rituali, leggende e figure femminili fuori dagli schemi. Michielin sta portando il nuovo album dal vivo con "Strega comanda Summer Tour", in cui alterna una formazione in trio acustico e una full band. Il tour autunnale partirà l'8 novembre da Trento toccando poi Venezia l'11 novembre, Torino il 13 novembre, Ancona il 15 novembre, Firenze il 16 novembre, Bari il 20 novembre, Bologna il 22 novembre, Trieste il 23 novembre, Padova il 25 novembre, Roma il 28 novembre, Milano l'1 dicembre, e Napoli il 3 dicembre.
Scherzetto, la recensione del film di Mario Martone
Presentato Fuori Concorso nella sezione Venice Open dell'83ª Mostra del Cinema di Venezia, il film Scherzetto di Mario Martone ritrova Toni Servillo e adatta l'omonimo romanzo di Domenico Starnone (Einaudi). In una casa di famiglia a Napoli, tra quattro mura e un balcone affacciato sul vuoto, un anziano illustratore vedovo e il nipotino di cinque anni si sfidano a duello per qualche giorno, in una commedia che è anche una ghost story. La recensione di un film prismatico sull'arte, sul tempo e sul passato che ci divora, con Serena Rossi, Leonardo Lidi e Gianluca Di Gennaro.
Scherzetto, la recensione del film di Mario Martone a Venezia 83Vai al contenuto
Ovazione per Naza in Concorso al Lido
Presentato in Concorso alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia, al termine della proiezione ufficiale il documentario NAZA di Yuval Abraham e Rachel Szor ha ricevuto 24.5 minuti di applausi (un record per quest'edizione del festival). In sala presente anche Ghali.
Mostra del Cinema di Venezia: ovazione per Naza in concorso al LidoVai al contenuto
NAZA: "Poco valore alla vita di un palestinese"
"La visione del mondo occidentale si bassa sull'assegnare più umanità a certi gruppi di persone, e meno umanità ad altri", ha dichiarato Yuval Abraham, che insieme a Rachel Szor ha diretto il documentario Naza sulla guerra a Gaza.
Le scarpe più belle (e le più strane) viste sul red carpet
Quando sfilano le star c'è chi guarda l'abito, chi il resto. E spesso le scarpe sono così belle da rubare la scena perfino ai gioielli. Alla Mostra del Cinema di Venezia anche le calzature sono spettacolari. Noi appassionati non possiamo fare a meno di ammirarle, prendendo nota per i nostri look per le grandi occasioni.
Mostra Cinema Venezia 2026, le scarpe più belle viste sul red carpetVai al contenuto
Concorso, il racconto del documentario NAZA
La giornalista Denise Negri di Sky TG24 racconta il documentario in Concorso NAZA di Yuval Abraham e Rachel Szor, protagonista della nona giornata della Mostra del Cinema di Venezia 2026.
NAZA, la recensione del documentario su Gaza
Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, il documentario NAZA raccoglie le testimonianze anonime di 24 tra ufficiali dell’intelligence e soldati israeliani per svelare, dall’interno, i meccanismi della calcolata uccisione di massa dei civili palestinesi a Gaza. Yuval Abraham e Rachel Szor, due dei quattro autori del Premio Oscar No Other Land, firmano un documentario prodotto da The Guardian e da James Wilson, con Jonathan Glazer (La zona d’interesse) produttore esecutivo. Un film costruito per sottrazione, sul buio e sul silenzio.
NAZA, la recensione del documentario su Gaza in concorso a Venezia 83Vai al contenuto
A Venezia oggi la visita del ministro Mazzi e il film di Bechis
Penultima giornata dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In arrivo l'ultimo film italiano in concorso, Ritorno a Buenos Aires di Mario Bechis e Kami Nour (A bit of light) di Ali Asgari. Tra gli appuntamenti istituzionali è atteso al Lido il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi che sarà presente in diversi incontri. Due gli appuntamenti collaterali principali. Il primo alla Google Beach, alla Blue Lounge di piazzale Bucintoro, dove è in programma la conferenza stampa "Google for Creativity at Venice Film Festival", appuntamento dedicato al rapporto tra tecnologia, creatività e industria audiovisiva. Il secondo, sempre in mattinata, allo storico Hotel Des Bains. All'interno della struttura verrà annunciato l'avvio dei lavori di ristrutturazione che dovrebbero accompagnarne la rinascita dopo anni di stallo. Sul fronte dei riconoscimenti paralleli sarà assegnato oggi il Leoncino d'Oro Agiscuola, giunto alla 38esima edizione, e in serata il Premio Cinema Veneto "Leone di Vetro", giunto alla tredicesima edizione, promosso per valorizzare il cinema e i talenti del territorio regionale. Tra i fuori concorso sarà invece presentato "Nino - Un film su Nino Rota", documentario diretto da Walter Fasano e dedicato al compositore italiano autore di alcune delle più celebri colonne sonore della storia del cinema. La voce narrante è di Sting. Si tornerà anche a parlare di Palestina dopo la presentazione di ieri del docufilm Naza (che ha registrato il record assoluto di 25 minuti di applausi) con il lancio degli aquiloni con i colori della bandiera palestinese organizzato nel tardo pomeriggio dalla Global Sumud Flotilla sulla spiaggia davanti al Palazzo del Cinema, all'Excelsior.
La Giuria di Venice Immersive
La Giuria della 10ª edizione di Venice Immersive, la sezione dedicata alla XR - Extended Reality dell’83ª Mostra del Cinema di Venezia, è composta da Paul Raphaël, Négar Motevalymeidanshah e Kate Voet.
Le pagelle ai look sul red carpet, da Achille Lauro a Chiara Mastroianni
Si respira aria di Fashion Week a Venezia per l'anteprima del documentario Fuori Concorso Be Brave di Francesco Carrozzini sul fondatore di Diesel. Sul red carpet, poi, i pantaloni in denim sono stati sostituiti dalla parata di abiti da sera delle première del giorno, Scherzetto di Mario Martone. Stupende Chiara Mastroianni, in nero, e Serena Rossi, che ha ritirato in rosso il Premio Campari Passion For Film.
Red carpet Mostra Cinema di Venezia, pagelle look del 10 settembreVai al contenuto
Gli altri film, da Orizzonti a Venezia Spotlight
Nella sezione Orizzonti ci sono i film Big Little Things di Michelle Zhou e Lovers in the Blue Night di Anuparna Roy. Per Orizzonti Corti, nella sezione Fuori Concorso, ci sono anche Sounds from Home di Nathan Silver, Quelques Instants de Bonheur di Shaden Safieddine Tazi, Sasso, carta, forbici di Virginia Mori, Test Track di Lydia Cornett, Tropic of the Mourning Gecko di Stavros Markoulakis, Head of a Camel di Shannon Lee, Los Poderes di Salim Jallere Silence di Pavlo Shpegun.
Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Ground Floor di Gábor Reisz.
Nella sezione Venezia Classici ci sono i film The Story of Woo Viet di Ann Hui e Lo zio di Brooklyn di Daniele Ciprì e Franco Maresco.
Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Un breve incontro di Liryc Dela Cruze Rider di Roan Johnson e Davide Pavanello.
Nelle Proiezioni Speciali c’è il film Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia 2001-2012 di Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatori e Nicoletta Berardi.
Giornate degli Autori, il film di chiusura Peau d'Homme di Léa Domenach
Nella sezione Giornate degli Autori c’è il film di chiusura Peau d’Homme di Léa Domenach.
Nel 1480, o giù di lì, mentre la principessa Blanche si prepara a unirsi in matrimonio con l’affascinante principe di un regno confinante, suo padre decide di darla in sposa a Melchior, un rozzo comandante dell’esercito che lei conosce a malapena. Sconvolta, chiede aiuto alla sua madrina, la quale le rivela di essere in possesso di una misteriosa "pelle" che, una volta indossata, le permetterà di trasformarsi in un uomo e, perciò, in incognito, di conoscere il suo fidanzato.
Fuori Concorso - Film on Films, Intermission di Yonfan
Infine, Fuori Concorso nella sottosezione Film on Films c'è il film Intermission di Yonfan.
Yonfan ripercorre i quasi 60 anni della propria carriera nella musica, nella danza, nella fotografia e nella scrittura attraverso le quindici pellicole che compongono Intermission. Questo affascinante viaggio cinematografico si offre come testimonianza dell’essenza di un mondo in continua trasformazione.
Fuori Concorso - Film on Films, Nino – Un film su Nino Rota di Walter Fasano
Ancora Fuori Concorso, ma nella sottosezione Film on Films, c'è il film Nino - Un film su Nino Rota di Walter Fasano.
Il film è il ritratto di un compositore che meravigliosamente attraversò il secolo scorso, celebre per le sue pagine per il cinema, ma anche stimato autore di “musica assoluta”. Attraverso la forma di un racconto libero, il film esplora i legami significativi – personali, artistici, spirituali – della vicenda umana di Rota, che consacrò la propria vita alla musica e agli ideali che essa è in grado di esprimere.
Fuori Concorso - Fiction, Let Us Through, Dear Ancestors di Lav Diaz
Fuori Concorso, nella sottosezione Fiction, c'è inoltre il film Let Us Through, Dear Ancestors di Lav Diaz.
1617. Il frate spagnolo Padre Enciso, encomendero di una delle Islas Filipinas, governa con ferocia implacabile e una libido insaziabile. “Per domare questi selvaggi”, proclama. Giustifica la propria crudeltà invocando la salvezza dell’anima attraverso la sofferenza di Gesù. Per gli ospitali e accoglienti indigeni malesi non c’è via di scampo.
Fuori Concorso - Fiction, Un Bon Avocat di Tristan Séguéla e con Carole Bouquet
Sempre Fuori Concorso, nella sottosezione Fiction, c'è il film Un Bon Avocat di Tristan Séguéla e con Carole Bouquet.
Léonard Landry, affermato avvocato penalista, va in overdose nel corso di un’udienza in tribunale. Dopo un percorso di disintossicazione, ha una sola settimana per salvare la propria carriera e prepararsi al proprio stesso processo, assistito a malincuore da Noé, un tenace tirocinante. Ha così inizio una frenetica corsa contro il tempo tra scappatoie legali, tentazioni e colpi di scena.
Mostra del Cinema di Venezia 2026, tutti i film in concorsoVai al contenuto
Fuori Concorso - Non Fiction, What Love Builds di e con Russell Crowe
Fuori Concorso c'è il film Non Fiction What Love Builds di e con Russell Crowe.
Nel 1970 accadono due cose: Russell Crowe mette piede per la prima volta su un set cinematografico e riceve la sua prima chitarra. “Tutto comincia con la musica. Qualsiasi cosa io faccia nella mia vita creativa nasce, in realtà, con la musica”. In What Love Builds, Crowe si affida a un monologo cadenzato dalle sue composizioni, mostrando come musica e recitazione siano dimensioni viscerali e interconnesse, capaci di fondere narrazione e performance.
Concorso, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis
In Concorso anche il film Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e con Adriano Giannini.
Buenos Aires, 2008. Dopo 33 anni trascorsi in Italia, Mariano Guerra torna in Argentina per testimoniare al processo contro gli ex militari che lo sequestrarono, torturarono e resero schiavo durante la dittatura militare. Insieme ad altri sopravvissuti è ospitato negli alloggi del Ministero della Giustizia, dove ritrova persone che hanno condiviso la prigionia e attende il giorno della sua deposizione. Le giornate trascorse con gli altri testimoni, gli incontri e le testimonianze riportano alla luce vicende rimaste in sospeso per decenni. Mariano è uno dei pochi sopravvissuti a quella tragedia e porta con sé un peso che nessuna sentenza può alleggerire. Il ritorno a Buenos Aires lo costringe a confrontarsi con ciò che significa essere rimasto vivo.
Concorso, Kami Nour (A Bit of Light) di Ali Asgari
Tra i 21 film in Concorso c'è il film Kami Nour (A Bit of Light) di Ali Asgari.
Dopo l’arresto e la chiusura del suo ambulatorio, un medico iraniano, disilluso, perde ogni fiducia nel futuro. Deciso a porre fine alla propria vita, trascorre un’ultima giornata con i fratelli e la madre, per prepararli alla sua scomparsa. Ma la compassione, la cura e la vicinanza che gli dimostrano finiscono per riconciliarlo con la realtà.
Mostra del Cinema di Venezia 2026, al via la penultima giornata
Oggi, venerdì 11 settembre 2026, si apre la penultima giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.
©Getty
Red carpet Mostra Cinema di Venezia, pagelle look del 10 settembre
Si respira aria di Fashion Week a Venezia per l'anteprima del documentario di Carrozzini sul fondatore di Diesel, Fuori Concorso. Sul tappeto rosso, poi, i pantaloni in denim sono sostituiti dalla parata di abiti da sera delle première del giorno, tra cui 'Scherzetto' di Mario Martone. Stupende Chiara Mastroianni, in nero, e Serena Rossi, che ritira in rosso il premio Campari Passion For Film A cura di Vittoria Romagnuolo