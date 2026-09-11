Oggi, venerdì 11 settembre 2026, si apre la penultima giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA – IL RED CARPET DELLA NONA GIORNATA - TUTTI I FILM IN CONCORSO - LE SCARPE PIÚ BELLE- NAZA, 24.5 MINUTI DI APPLAUSI).

Tra i 21 film in Concorso ci sono il film Kami Nour (A Bit of Light) di Ali Asgari e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e con Adriano Giannini.

Fuori Concorso ci sono i film sia Non Fiction What Love Builds di e con Russell Crowe, sia Fiction Un Bon Avocat di Tristan Séguéla e con Carole Bouquet e Let Us Through, Dear Ancestors di Lav Diaz, e ancora Film on FilmsNino – Un film su Nino Rota di Walter Fasano e Intermission di Yonfan.

Nella sezione Orizzonti ci sono i film Big Little Things di Michelle Zhou e Lovers in the Blue Night di Anuparna Roy. Per Orizzonti Corti, nella sezione Fuori Concorso, ci sono anche Sounds from Home di Nathan Silver, Quelques Instants de Bonheur di Shaden Safieddine Tazi, Sasso, carta, forbici di Virginia Mori, Test Track di Lydia Cornett, Tropic of the Mourning Gecko di Stavros Markoulakis, Head of a Camel di Shannon Lee, Los Poderes di Salim Jallere Silence di Pavlo Shpegun.

Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Ground Floor di Gábor Reisz.

Nella sezione Venezia Classici ci sono i film The Story of Woo Viet di Ann Hui e Lo zio di Brooklyn di Daniele Ciprì e Franco Maresco.

Nella sezione Giornate degli Autori c’è il film di chiusura Peau d’Homme di Léa Domenach.

Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Un breve incontro di Liryc Dela Cruze Rider di Roan Johnson e Davide Pavanello.

Nelle Proiezioni Speciali c’è il film Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia 2001-2012 di Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatori e Nicoletta Berardi.