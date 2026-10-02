Grande Fratello vip, chi sono i concorrenti in nomination

Al televoto quattro inquilini della casa più spiata del piccolo schermo: Alex Belli, Giancarlo Danto, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. Spazio al rapporto conflittuale tra Marina La Rosa e Alex Belli. Guendalina Tavassi riceverà una sorpresa da parte della figlia Chloe
Sesto appuntamento con il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi (FOTO) accompagnerà il pubblico nel corso della nuova puntata del reality-show. Attesa per il verdetto del televoto. Guendalina Tavassi riceverà una sorpresa da parte della figlia Chloe.
grande fratello vip, le anticipazioni di venerdì 2 ottobre
Venerdì 2 ottobre Ilary Blasi sarà alla guida di una nuova puntata della versione vip del reality-show. In studio Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici per commentare le vicissitudini all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito ufficiale del programma televisivo, Guendalina Tavassi potrà festeggiare il compleanno di sua figlia Chloe. Spazio al rapporto conflittuale tra Marina La Rosa e Alex Belli. Piera Meloni cercherà di fare luce sulla relazione con il fidanzato Gian Marco.
Al centro anche Jonathan Kashanian, accusato di non prendere posizione all’interno della casa. Inoltre, la conduttrice svelerà l’esito del televoto non eliminatorio. Al ballottaggio quattro inquilini: Alex Belli, Giancarlo Danto, Marina La Rosa e Alessandro Varsi.
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Grande Fratello Vip, eliminata Michelle Masullo
Nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 28 settembre, Michelle Masullo ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip divenendo la prima concorrente eliminata di questa edizione. L’ex inquilina ha commentato la sua uscita a Ilary Blasi: “Devo dire che non me l’aspettavo, però bisogna saper perdere”. Andreas Müller ha parlato del rapporto con il fratello ricevendo una visita a sorpresa da parte della mamma Rosa. Il ballerino ha raccontato: “So per certo che loro sono sempre stati i sostenitori più grandi che abbia mai avuto”.
Inoltre, Valeria Marini (FOTO) e Moreno Morello hanno fatto divertire il pubblico sulle note di Money Money di Liza Minnelli conquistando il budget per la spesa settimanale. Acceso confronto tra Alex Belli e Marina La Rosa.
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