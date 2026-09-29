Michelle Masullo ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Valeria Marini e Moreno Morello si sono esibiti sulle note di Money Money di Liza Minnelli. Spazio al rapporto conflittuale tra Marina La Rosa e Alex Belli. Quattro concorrenti al televoto: Alex Belli, Giancarlo Danto, Marina La Rosa e Alessandro Varsi

Lunedì 28 settembre Ilary Blasi ha condotto la quinta puntata del Grande Fratello Vip . Michelle Masullo ha lasciato definitivamente il reality-show. Al televoto quattro inquilini della casa: Alex Belli, Giancarlo Danto, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. Andreas Müller ha ricevuto una sorpresa da parte della mamma Rosa.

grande fratello vip, il riassunto di lunedì 28 settembre

Ilary Blasi (FOTO) ha accompagnato il pubblico nel corso di una serata all’insegna del divertimento e delle emozioni. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo aver salutato gli inquilini della casa, la conduttrice ha cercato di far luce sul rapporto tra Carmen Di Pietro e Giancarlo Danto. La showgirl ha commentato: “L'uomo che deve stare con me, deve farmi sentire una regina".

Dopo aver svelato i nomi dei primi quattro concorrenti salvi, Ilary Blasi ha annunciato l’eliminazione definitiva di Michelle Masullo, votata dall’8,01% dei telespettatori contro il 25,3% per Alessandro Varsi, il 22,44% a favore di Alessandro Roncaccia, il 18,53% per Carmen Di Pietro, il 14,88% per Federica Morello e il 10,84% a favore di Giancarlo Danto. La concorrente eliminata ha commentato la sua uscita in studio: “Non me l’aspettavo, però bisogna saper perdere”.