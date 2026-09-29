Grande Fratello Vip, eliminata Michelle Masullo. Quattro concorrenti al televotoSpettacolo
Michelle Masullo ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Valeria Marini e Moreno Morello si sono esibiti sulle note di Money Money di Liza Minnelli. Spazio al rapporto conflittuale tra Marina La Rosa e Alex Belli. Quattro concorrenti al televoto: Alex Belli, Giancarlo Danto, Marina La Rosa e Alessandro Varsi
Lunedì 28 settembre Ilary Blasi ha condotto la quinta puntata del Grande Fratello Vip. Michelle Masullo ha lasciato definitivamente il reality-show. Al televoto quattro inquilini della casa: Alex Belli, Giancarlo Danto, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. Andreas Müller ha ricevuto una sorpresa da parte della mamma Rosa.
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Ilary Blasi (FOTO) ha accompagnato il pubblico nel corso di una serata all’insegna del divertimento e delle emozioni. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo aver salutato gli inquilini della casa, la conduttrice ha cercato di far luce sul rapporto tra Carmen Di Pietro e Giancarlo Danto. La showgirl ha commentato: “L'uomo che deve stare con me, deve farmi sentire una regina".
Dopo aver svelato i nomi dei primi quattro concorrenti salvi, Ilary Blasi ha annunciato l’eliminazione definitiva di Michelle Masullo, votata dall’8,01% dei telespettatori contro il 25,3% per Alessandro Varsi, il 22,44% a favore di Alessandro Roncaccia, il 18,53% per Carmen Di Pietro, il 14,88% per Federica Morello e il 10,84% a favore di Giancarlo Danto. La concorrente eliminata ha commentato la sua uscita in studio: “Non me l’aspettavo, però bisogna saper perdere”.
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Spazio al rapporto conflittuale tra Marina La Rosa e Alex Belli. Andreas Müller ha potuto rivivere parte della sua storia parlando del rapporto con la famiglia: “So per certo che loro sono sempre stati i sostenitori più grandi che abbia mai avuto”. La mamma Rosa lo ha raggiunto nella Nuvola per una sorpresa. Dopo giorni di prove, Valeria Marini e Moreno Morello si sono esibiti sulle note di Money Money di Liza Minnelli per la conquista del budget settimanale per la spesa. Prova superata.
Dopo aver comunicato l’eliminazione definitiva di Simone Annichiarico, Ilary Blasi ha parlato del percorso di Piera all’interno della casa. Infine, i concorrenti si sono misurati con le attese nomination. Al televoto quattro concorrenti: Alex Belli, Giancarlo Danto, Marina La Rosa (FOTO) e Alessandro Varsi. L’inquilino meno votato sarà il primo candidato al ballottaggio eliminatorio. Il verdetto del televoto sarà svelato nel prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip.
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