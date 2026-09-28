Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Stando a quanto comunicato dal profilo Instagram del programma televisivo, la conduttrice svelerà l’esito del televoto annunciando il nome del primo concorrente eliminato definitivamente. Al ballottaggio sei inquilini: Giancarlo Danto , Alessandro Varsi , Carmen Di Pietro , Federica Morello , Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia . Al momento massimo riserbo sulle anticipazioni del nuovo appuntamento.

Nell’ultima puntata, andata in onda venerdì 25 settembre, Simone Annichiarico ha fatto il suo ingresso in studio commentando l’infrazione del regolamento: “Sono amareggiato, un po' triste, un po' affranto. Non ho pensato, è stato un blackout. Devo scusarmi con il pubblico e con i miei amici nella casa, con voi e gli autori”. L’ex inquilino ha aggiunto: “Entrare nella casa mi è costato molto. Avevo mille paure prima di entrare, mille timori. Tranne il sonno, stava andando molto bene”.

Inoltre, Marina La Rosa (FOTO) ha ricordato la sua prima partecipazione avvenuta oltre venticinque anni fa: “Non avevamo la percezione di essere in un programma televisivo, era una sensazione molto strana. Ci sono delle emozioni che riemergono, anche se è tutto diverso”. La concorrente ha poi parlato di Pietro Taricone: "Una persona stupenda".