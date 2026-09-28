Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Ilary Blasi annuncerà il nome del primo concorrente eliminato di questa edizione. Al ballottaggio sei inquilini della casa: Giancarlo Danto, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia
Lunedì 28 settembre Ilary Blasi condurrà il quinto appuntamento del Grande Fratello Vip. Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il primo eliminato di questa edizione del reality-show. Al ballottaggio sei inquilini.
grande fratello vip, il telvoto di lunedì 28 settembre
Ilary Blasi (FOTO) tornerà al centro dello studio di Cinecittà per accompagnare il pubblico nel corso del quinto appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello Vip. In studio anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, chiamate a commentare gli avvenimenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo.
Stando a quanto comunicato dal profilo Instagram del programma televisivo, la conduttrice svelerà l’esito del televoto annunciando il nome del primo concorrente eliminato definitivamente. Al ballottaggio sei inquilini: Giancarlo Danto, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia. Al momento massimo riserbo sulle anticipazioni del nuovo appuntamento.
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Nell’ultima puntata, andata in onda venerdì 25 settembre, Simone Annichiarico ha fatto il suo ingresso in studio commentando l’infrazione del regolamento: “Sono amareggiato, un po' triste, un po' affranto. Non ho pensato, è stato un blackout. Devo scusarmi con il pubblico e con i miei amici nella casa, con voi e gli autori”. L’ex inquilino ha aggiunto: “Entrare nella casa mi è costato molto. Avevo mille paure prima di entrare, mille timori. Tranne il sonno, stava andando molto bene”.
Inoltre, Marina La Rosa (FOTO) ha ricordato la sua prima partecipazione avvenuta oltre venticinque anni fa: “Non avevamo la percezione di essere in un programma televisivo, era una sensazione molto strana. Ci sono delle emozioni che riemergono, anche se è tutto diverso”. La concorrente ha poi parlato di Pietro Taricone: "Una persona stupenda".
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