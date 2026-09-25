Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Ilary Blasi ( FOTO ) accompagnerà i telespettatori nel corso del quarto appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello Vip. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli . Stando alle anticipazioni pubblicato da Qui Mediaset , la conduttrice farà luce sull’uscita di Simone Annichiarico . Attesa per il verdetto del televoto tra cinque inquilini: Alessandro Farsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Moreno Morello. Il concorrente meno votato andrà direttamente al ballottaggio eliminatorio con Giancarlo Danto .

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 21 settembre, Guendalina Tavassi ha ripercorso la sua storia all’interno del reality-show: “Il GF mi ha dato una vita nuova, per me è stato e resterà per sempre il momento più importante della mia vita”. La concorrente ha aggiunto: "Il Grande Fratello ha salvato la mia vita e quella di mia figlia. Capisco che da fuori possa sembrare assurdo, però a me ha regalato una nuova vita e non so proprio come ringraziare tutti voi".

Federica Morello ha parlato dell’incompatibilità con Giulia Provvedi: “Non mi sono fatta nessuna idea del motivo per cui Giulia ce l'ha con me. Mi sembra molto agitata nei miei confronti”. L’inquilina ha risposto: “Siamo proprio due mondi opposti, non sono simile a lei e sto benissimo così”.