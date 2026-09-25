Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Al televoto cinque inquilini: Alessandro Farsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Moreno Morello. Luce sull’uscita di Simone Annichiarico
Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Venerdì 25 settembre Ilary Blasi condurrà la quarta puntata del reality-show. Attesa per il verdetto del televoto tra Alessandro Farsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Moreno Morello.
grande fratello vip, le anticipazioni di venerdì 25 settembre
Ilary Blasi (FOTO) accompagnerà i telespettatori nel corso del quarto appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello Vip. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Stando alle anticipazioni pubblicato da Qui Mediaset, la conduttrice farà luce sull’uscita di Simone Annichiarico. Attesa per il verdetto del televoto tra cinque inquilini: Alessandro Farsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Moreno Morello. Il concorrente meno votato andrà direttamente al ballottaggio eliminatorio con Giancarlo Danto.
Gli inquilini si esporranno su Federica Morello, al centro di alcune critiche. Tensioni anche tra Guendalina Tavassi e Megan Ria. Spazio al rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Occhi puntati sulla battle dei talenti: donne contro uomini. Marina La Rosa ricorderà Pietro Taricone, concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello.
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Nella terza puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 21 settembre, Guendalina Tavassi ha ripercorso la sua storia all’interno del reality-show: “Il GF mi ha dato una vita nuova, per me è stato e resterà per sempre il momento più importante della mia vita”. La concorrente ha aggiunto: "Il Grande Fratello ha salvato la mia vita e quella di mia figlia. Capisco che da fuori possa sembrare assurdo, però a me ha regalato una nuova vita e non so proprio come ringraziare tutti voi".
Federica Morello ha parlato dell’incompatibilità con Giulia Provvedi: “Non mi sono fatta nessuna idea del motivo per cui Giulia ce l'ha con me. Mi sembra molto agitata nei miei confronti”. L’inquilina ha risposto: “Siamo proprio due mondi opposti, non sono simile a lei e sto benissimo così”.
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