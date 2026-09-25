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Quasimodo - L'anima di Parigi, Vincent Cassel irriconoscibile nel film Netflix

Cinema
©Getty

La leggenda di Notre-Dame torna sullo schermo con una nuova rilettura che mescola storia, rivoluzione e dramma romantico. Il film di Jean-François Richet sarà disponibile su Netflix dal 27 novembre 2026

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Uno dei personaggi più iconici della letteratura francese torna sullo schermo con un volto completamente nuovo. Vincent Cassel sarà il protagonista di Quasimodo: L’anima di Parigi, il kolossal storico prodotto da Netflix che rilegge in chiave originale l’universo creato da Victor Hugo, affidando la regia a Jean-François Richet, già autore di L’Imperatore di Parigi e Mesrine. Per interpretare Quasimodo, Cassel appare quasi irriconoscibile: il trucco prostetico e una profonda trasformazione fisica gli restituiscono la celebre figura del campanaro, lontana dall’immagine elegante e magnetica che ha caratterizzato gran parte della carriera dell'attore francese.

Netflix reinventa il capolavoro di Victor Hugo

Più che un adattamento fedele di Notre-Dame de Paris, il film immagina la vita dell’uomo che avrebbe ispirato Quasimodo. L’azione si svolge nella Parigi del 1830, alla vigilia della Rivoluzione di Luglio, mentre la città è sconvolta da un’epidemia di colera e dalle tensioni politiche. Accanto a Cassel ci sono Karim Leklou, Daphné Patakia e Benjamin Voisin, protagonisti di una grande fresca storica che unisce dramma, romanticismo e spettacolo. L’uscita mondiale del film di Jean-François Richet su Netflix è prevista il 27 novembre 2026.

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