La leggenda di Notre-Dame torna sullo schermo con una nuova rilettura che mescola storia, rivoluzione e dramma romantico. Il film di Jean-François Richet sarà disponibile su Netflix dal 27 novembre 2026
Uno dei personaggi più iconici della letteratura francese torna sullo schermo con un volto completamente nuovo. Vincent Cassel sarà il protagonista di Quasimodo: L’anima di Parigi, il kolossal storico prodotto da Netflix che rilegge in chiave originale l’universo creato da Victor Hugo, affidando la regia a Jean-François Richet, già autore di L’Imperatore di Parigi e Mesrine. Per interpretare Quasimodo, Cassel appare quasi irriconoscibile: il trucco prostetico e una profonda trasformazione fisica gli restituiscono la celebre figura del campanaro, lontana dall’immagine elegante e magnetica che ha caratterizzato gran parte della carriera dell'attore francese.
Netflix reinventa il capolavoro di Victor Hugo
Più che un adattamento fedele di Notre-Dame de Paris, il film immagina la vita dell’uomo che avrebbe ispirato Quasimodo. L’azione si svolge nella Parigi del 1830, alla vigilia della Rivoluzione di Luglio, mentre la città è sconvolta da un’epidemia di colera e dalle tensioni politiche. Accanto a Cassel ci sono Karim Leklou, Daphné Patakia e Benjamin Voisin, protagonisti di una grande fresca storica che unisce dramma, romanticismo e spettacolo. L’uscita mondiale del film di Jean-François Richet su Netflix è prevista il 27 novembre 2026.