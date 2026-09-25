X Factor 2026, auditions chiuse con record di ascolti

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Ultimo round di Auditions per gli aspiranti concorrenti, che si sono sfidati davanti ai giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani. Tra gruppi e solisti, brani classici e rivisitazioni, nonché un vero e proprio inno alla libertà, le esibizioni della serata hanno scatenato applausi e standing ovation. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW