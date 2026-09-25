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X Factor 2026, auditions chiuse con record di ascolti

TV Show sky uno
Ph Virginia Bettoja

Risultato più alto della stagione fin qui: Total Audience di 770mila spettatori e 4,2% di share, +29% rispetto a un anno fa. Crescita continua sui social: interazioni +40% anno su anno, è ancora lo show in assoluto più commentato del giorno. Anche il secondo episodio supera i 2,8 milioni di spettatori nei sette giorni

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All’Allianz Cloud di Milano si è conclusa la fase delle Auditions di X Factor 2026 (LO SPECIALE). Nel terzo appuntamento, gli ultimi aspiranti artisti sono saliti sul palco per giocarsi l’accesso ai Bootcamp, il prossimo step in questa fase di selezione: ad accompagnarli sul palco, come sempre, Giorgia, mentre le scelte sono state compiute dai giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, che hanno così completato la rosa dei cantanti presentatisi alle selezioni individuando con i loro “sì” quelli che continueranno il loro percorso.

L'ultima serata di Auditions con record di ascolti

Per l’episodio numero 3 di #XF2026 ascolti ancora in crescita, toccando il risultato migliore della stagione fin qui: Total Audience complessiva di 770mila spettatori, con il 4,2% di share per il primo passaggio su Sky Uno, che corrisponde a un aumento del +29% nel confronto con la serata omologa di un anno fa. Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni la seconda puntata ha totalizzato una Total Audience complessiva di 2.840.000 spettatori, in crescita del +5% rispetto allo stesso episodio di un anno fa. Anche sul fronte social ottimo riscontro: con 314mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 365mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +32% e +40% rispetto a un anno fa, il terzo episodio di X Factor 2026 è stato il contenuto di prima serata in assoluto più commentato nonché lo show in assoluto più discusso nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

 

XF2026 ti aspetta tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW

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Foto di Virginia Bettoja

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X Factor 2026 verso i Bootcamp, l'ultimo round di Auditions. FOTO

Ultimo round di Auditions per gli aspiranti concorrenti, che si sono sfidati davanti ai giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani. Tra gruppi e solisti, brani classici e rivisitazioni, nonché un vero e proprio inno alla libertà, le esibizioni della serata hanno scatenato applausi e standing ovation. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW

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