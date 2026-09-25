Milano Fashion Week, la sfilata Emporio Armani Primavera/Estate 2027

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Il colpo d'occhio è importante, vista la coerenza dei look della collezione con gli spazi essenziali che la ospitano. La continuità è sia estetica che cromatica, tutto è studiatissimo quando si tratta di Armani. La casa di moda è in una fase importante della sua storia: a ridosso della Settimana della Moda ha annunciato la nomina di Dario Vitale a direttore creativo di Emporio Armani e responsabile degli accessori della linea principale, incarico con effetto immediato. Questa è l'ultima collezione disegnata in famiglia.

Dario Vitale nominato direttore creativo di Emporio Armani