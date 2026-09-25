Milano Fashion Week, la sfilata Emporio Armani Primavera/Estate 2027

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Milano Fashion Week, Emporio Armani presenta la Primavera/Estate 2027 senza sfilata

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©IPA/Fotogramma

La nomina di Dario Vitale a direttore creativo di Emporio Armani, alla vigilia della Milano Fashion Week, ridisegna equilibri e rituali della maison: al posto della tradizionale sfilata, Silvana Armani e Leo Dell’Orco scelgono una presentazione su manichini. La collezione racconta il modo in cui il tempo attraversa gli abiti, li trasforma e li consegna alla memoria. Un tema che, in una stagione di passaggi e nuovi inizi, assume per Armani un significato inevitabilmente più profondo.


A cura di Vittoria Romagnuolo

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