Il nuovo brano della band irlandese sarà disponibile oggi, giovedì 24 settembre, alle ore 18. È il secondo singolo estratto da Carnaval de Luz, il sedicesimo album in studio degli U2, atteso a novembre. Nel 2027 dovrebbe partire il nuovo tour mondiale Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Gli U2 tornano con un nuovo singolo e lo fanno nell’anno del loro 50° anniversario: oggi, giovedì 24 settembre 2026, alle ore 18, sarà pubblicato Silencio, il nuovo brano della band irlandese, già anticipato attraverso una serie di teaser diffusi sui canali ufficiali del gruppo. L'appuntamento è dunque fissato per le 18 di oggi, quando il brano sarà finalmente disponibile per l'ascolto. Le anticipazioni hanno mostrato immagini cupe e notturne ma anche legate al divertimento (tra piste da ballo, palco e luci), costruendo un'atmosfera di attesa attorno a quello che rappresenta il secondo singolo del prossimo album. Potete guardare il teaser che anticipa ciò che potremo scoprire alle 18 di oggi nel video che trovate in fondo a questo articolo. Non appena il singolo verrà svelato, vi aggiorneremo tempestivamente mostrandovi il videoclip della canzone Silencio.

Il nuovo album dopo nove anni Silencio apre una nuova fase della carriera degli U2 e anticipa Carnaval de Luz, il sedicesimo album in studio della band. Il disco è atteso per la metà di novembre e arriverà a nove anni di distanza da Songs of Experience, pubblicato nel 2017. Il nuovo lavoro si inserisce inoltre nelle celebrazioni per il 50° anniversario della fondazione degli U2, nati a Dublino nel 1976. Alla produzione dell'album c'è Jacknife Lee, affiancato da collaboratori storici della band come Brian Eno, Daniel Lanois e Steve Lillywhite. Silencio arriva dopo Street of Dreams, il primo singolo legato al nuovo progetto discografico, e secondo le anticipazioni diffuse si muove verso sonorità più elettriche e decisamente rock. Approfondimento U2, esce a sorpresa il nuovo singolo “Street of Dreams”. VIDEO

La copertina di Carnaval de Luz Nei giorni scorsi è stata inoltre mostrata la copertina ufficiale del nuovo album. Nell'immagine Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. sono ritratti in piedi su una spiaggia, in una composizione che richiama visivamente la celebre fotografia dei Beatles sulle strisce pedonali di Abbey Road. Il ritorno di Larry Mullen Jr. assume un significato particolare anche nell'ambito della nuova fase della band: lo storico batterista è tornato al fianco di Bono, The Edge e Adam Clayton dopo il periodo di assenza. Approfondimento U2 in Messico per il video di Street of Dreams