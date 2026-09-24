U2, oggi esce il nuovo singolo Silencio che anticipa l’album dei 50 anniMusica Un frame dal video di anteprima di "Silencio" (credits: YouTube, dal canale ufficiale degli U2)
Il nuovo brano della band irlandese sarà disponibile oggi, giovedì 24 settembre, alle ore 18. È il secondo singolo estratto da Carnaval de Luz, il sedicesimo album in studio degli U2, atteso a novembre. Nel 2027 dovrebbe partire il nuovo tour mondiale
Gli U2 tornano con un nuovo singolo e lo fanno nell’anno del loro 50° anniversario: oggi, giovedì 24 settembre 2026, alle ore 18, sarà pubblicato Silencio, il nuovo brano della band irlandese, già anticipato attraverso una serie di teaser diffusi sui canali ufficiali del gruppo.
L'appuntamento è dunque fissato per le 18 di oggi, quando il brano sarà finalmente disponibile per l'ascolto. Le anticipazioni hanno mostrato immagini cupe e notturne ma anche legate al divertimento (tra piste da ballo, palco e luci), costruendo un'atmosfera di attesa attorno a quello che rappresenta il secondo singolo del prossimo album.
Potete guardare il teaser che anticipa ciò che potremo scoprire alle 18 di oggi nel video che trovate in fondo a questo articolo. Non appena il singolo verrà svelato, vi aggiorneremo tempestivamente mostrandovi il videoclip della canzone Silencio.
Il nuovo album dopo nove anni
Silencio apre una nuova fase della carriera degli U2 e anticipa Carnaval de Luz, il sedicesimo album in studio della band. Il disco è atteso per la metà di novembre e arriverà a nove anni di distanza da Songs of Experience, pubblicato nel 2017.
Il nuovo lavoro si inserisce inoltre nelle celebrazioni per il 50° anniversario della fondazione degli U2, nati a Dublino nel 1976. Alla produzione dell'album c'è Jacknife Lee, affiancato da collaboratori storici della band come Brian Eno, Daniel Lanois e Steve Lillywhite.
Silencio arriva dopo Street of Dreams, il primo singolo legato al nuovo progetto discografico, e secondo le anticipazioni diffuse si muove verso sonorità più elettriche e decisamente rock.
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La copertina di Carnaval de Luz
Nei giorni scorsi è stata inoltre mostrata la copertina ufficiale del nuovo album. Nell'immagine Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. sono ritratti in piedi su una spiaggia, in una composizione che richiama visivamente la celebre fotografia dei Beatles sulle strisce pedonali di Abbey Road.
Il ritorno di Larry Mullen Jr. assume un significato particolare anche nell'ambito della nuova fase della band: lo storico batterista è tornato al fianco di Bono, The Edge e Adam Clayton dopo il periodo di assenza.
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Il 2027 potrebbe essere l'anno del nuovo tour
Alle nuove canzoni dovrebbe seguire anche un importante ritorno dal vivo. Nel programma delle celebrazioni per i 50 anni degli U2 è infatti previsto un tour mondiale nel 2027, anche se il calendario completo delle date non è ancora stato annunciato.
Secondo le anticipazioni circolate finora, il tour potrebbe partire dal Sud America per poi approdare negli stadi europei durante l'estate. Tra le aspettative dei fan c'è naturalmente anche un possibile ritorno della band in Italia.
Per ora, però, il prossimo appuntamento è molto più vicino: oggi, 24 settembre, alle ore 18, quando Silencio sarà disponibile e gli U2 aggiungeranno un nuovo capitolo alla loro storia discografica.
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