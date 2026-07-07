U2, esce a sorpresa il nuovo singolo “Street of Dreams”. VIDEO

La band irlandese torna a sorpresa con “Street of Dreams”, primo singolo del nuovo album in arrivo quest’anno, a nove anni dal precedente. Il brano è disponibile in streaming e in radio, accompagnato da un videoclip girato a Città del Messico. La band festeggerà a settembre i 50 anni dalla formazione, confermando il proprio ruolo centrale nella storia del rock mondiale

Esce oggi a sorpresa il nuovissimo brano degli U2 dal titolo “Street of Dreams”. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album in studio della band, il cui titolo non è stato ancora annunciato. Sarà il primo album degli U2 dopo nove anni, la cui pubblicazione è prevista nel corso di quest’anno.

Il videoclip del brano è stato girato a Città del Messico a maggio, dove la band ha anche partecipato alla finale del torneo della “Street Child World Cup 2026” al Parque Ecològico Lago de Texcoco. Le riprese vicino a Plaza Santo Domingo hanno attirato una grande folla di fan nonostante il maltempo imminente. Tuoni e pioggia hanno inaspettatamente causato il guasto di un generatore, e una famiglia del posto ha accolto i quattro membri della band nel proprio appartamento per permettere loro di finire le riprese dal loro balcone.

Storia, successi e attività recenti della band

Formatisi a Dublino nel 1976, gli U2 hanno intrapreso nel corso della loro carriera innumerevoli tournée in tutto il mondo, pubblicato 15 album in studio, venduto oltre 175 milioni di dischi e conquistato numerosi riconoscimenti, tra cui 22 Grammy Awards e il titolo di Ambasciatori della Coscienza di Amnesty International.



Gli U2 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2005 e hanno ottenuto due candidature agli Oscar per la Miglior canzone originale: nel 2003 con "The Hands That Built America" per il film Gangs of New York e nel 2014 con "Ordinary Love" per Mandela: Long Walk to Freedom.



Il loro quattordicesimo album in studio, Songs of Experience, pubblicato nel dicembre 2017 come ideale complemento di Songs of Innocence (2014), ha debuttato al primo posto della Billboard 200. Questo risultato ha reso gli U2 l'unica band della storia ad aver raggiunto il numero uno della classifica in quattro decenni consecutivi.



Nel 2018 gli U2 sono tornati in tournée con l'eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour, uno spettacolo nei palazzetti che ha visto la band continuare a spingersi oltre i confini della creatività, della tecnologia e dell'ingegneria scenica.



Dopo il grande successo del The Joshua Tree Tour 2017, che celebrava il loro storico album del 1987 The Joshua Tree, il gruppo ha portato il tour in Nuova Zelanda, Australia e Giappone, esibendosi inoltre per la prima volta a Singapore, Seul, Manila e Mumbai e consolidando la propria reputazione di "più grande band del mondo", secondo The Guardian.



Nel novembre 2019 la band ha pubblicato "Ahimsa", una collaborazione con A.R. Rahman, eseguita dal vivo allo stadio D.Y. Patil di Mumbai.

Nel 2020 SiriusXM e gli U2 hanno annunciato il lancio di U2 X-Radio, un canale interamente dedicato alla musica, alla storia e alle influenze della band, curato direttamente dai suoi componenti.

Il 17 marzo 2023 è uscito Songs of Surrender, una raccolta di 40 celebri brani degli U2 completamente riregistrati e reinterpretati nel corso di sessioni svoltesi nell'arco di due anni. L'album ha raggiunto il primo posto delle classifiche in diversi Paesi, tra cui Regno Unito e Irlanda.

Riconosciuti come uno dei migliori gruppi dal vivo al mondo, gli U2 hanno sempre spinto oltre i limiti dello spettacolo live fin dagli esordi, come dimostrò l'innovativo Zoo TV Tour del 1991, che rivoluzionò il concetto di concerto grazie all'uso della tecnologia.

Più recentemente lo hanno fatto con U2:UV Achtung Baby Live at Sphere, la residenza di Las Vegas che ha inaugurato il nuovissimo Sphere con una serie di 40 concerti acclamati dalla critica.

Per questo progetto la band ha collaborato nuovamente con il suo storico direttore creativo Willie Williams e con artisti come Es Devlin, John Gerrard e Marco Brambilla.

Un nuovo brano, "Atomic City", prodotto da Jacknife Lee e Steve Lillywhite, è stato pubblicato il 29 settembre 2023, poco prima dell'inizio dei concerti allo Sphere di Las Vegas.

La band ha celebrato il 20° anniversario dell'acclamato album vincitore di otto Grammy How to Dismantle an Atomic Bomb con la pubblicazione dell'album parallelo How to Re-Assemble an Atomic Bomb (2024), che include brani inediti emersi dagli archivi delle sessioni di registrazione del disco originale, tra cui "Country Mile" e "Luckiest Man in the World".

"Days of Ash", un nuovo EP indipendente di sei tracce, è stato pubblicato il Mercoledì delle Ceneri, il 18 febbraio 2026. Si tratta di una raccolta composta da cinque nuove canzoni e una poesia. L'EP è nato come risposta immediata agli eventi dell'attualità ed è ispirato alle tante persone straordinarie e coraggiose che combattono in prima linea per la libertà.

Un secondo EP autonomo, anch'esso composto da sei tracce, intitolato "Easter Lily", è stato pubblicato il Venerdì Santo. Si tratta di una raccolta più introspettiva e riflessiva, nata da una dimensione personale e privata: quel luogo interiore in cui alcune persone trovano rifugio nei momenti difficili. L'EP esplora temi come l'amicizia, la perdita, la speranza e, in definitiva, il rinnovamento.

"Street of Dreams", il nuovo singolo della band, è il primo brano estratto dal prossimo album in studio degli U2, il cui titolo non è stato ancora annunciato. Si tratta del primo album di inediti del gruppo dopo nove anni e la sua pubblicazione è prevista nel corso del 2026.