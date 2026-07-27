Quando il resto del mondo dorme ancora, sulle spiagge, nei teatri antichi e nei festival italiani la musica sceglie l'ora più suggestiva della giornata. L'estate 2026 ha moltiplicato i concerti all'alba, un format che trasforma il sorgere del sole in un rito collettivo, capace di attrarre pubblici diversi e di regalare un'esperienza sospesa, lontana dai ritmi consueti del live Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il concerto all'alba non è una novità assoluta. Ma, negli ultimi anni, è diventato uno dei format più amati dell'estate italiana. Suonare mentre il sole sorge cambia ogni cosa: l'attenzione dell'ascolto, l'atmosfera, il rapporto tra artista e pubblico. E gli scenari naturali di forte impatto fanno il resto. Ecco, nell'estate 2026, gli appuntamenti più belli. Biagio Antonacci Il gesto più simbolico dell'estate porta la firma di Biagio Antonacci. Per ringraziare il pubblico dei dieci concerti sold out al Teatro Greco di Tindari, il cantautore ha regalato un appuntamento fuori programma: il 18 luglio, alle 5:15 del mattino, si è esibito accompagnando il sorgere del sole, per poi tornare sul palco in serata per l'ultima notte siciliana. L'evento, intitolato "Vivere l'alba insieme", è nato dal desiderio di restituire l'affetto ricevuto dalla Sicilia e si inserisce nel tour acustico "Unplugged 2026", che porta l'artista a esibirsi in quattro straordinarie location del patrimonio storico italiano per un totale di quaranta concerti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biagio Antonacci (@biagioantonacci) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Cosmo Se Antonacci ha scelto l'alba come evento eccezionale, Cosmo ne ha fatto la cifra di un intero tour. Con il "Matinée Tour 2026" il cantautore ha rovesciato le abitudini del live, portando la musica nelle prime ore del mattino per presentare il nuovo album La fonte. Una scelta coerente con la sua vocazione alla sperimentazione dei formati dal vivo, dai progetti sui treni ai celebri live party. I concerti sono pensati per accompagnare il pubblico dal risveglio all'inizio della giornata, con una scaletta costruita in modo progressivo che alterna atmosfere dilatate e momenti di grande energia, tra brani inediti e pezzi già amati. Approfondimento Album e Tour, Cosmo torna all'essenza con "La Fonte"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da COSMO 🇮🇹 (@cosmo_marcojb) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Venerus A Riccione l'alba in musica è una tradizione consolidata: la rassegna "Albe in controluce" torna ogni anno sulle spiagge della città al sorgere del sole, con ingresso libero. Nel 2026 a inaugurarla, nel giorno del solstizio d'estate, è stato Venerus, il 21 giugno sulla spiaggia libera del Marano. Con "Speriamo - Il tour 2026" il cantautore ha trasformato il concerto in un rito collettivo sospeso, in cui le canzoni si intrecciano a racconti e visioni mentre il paesaggio si risveglia. Un'apertura che ha dato subito il tono di ricerca all'intera edizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗗𝗟𝗦𝗢 (@dlso.it) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Giovanni Truppi Sempre a Riccione, il 19 luglio all'alba, Giovanni Truppi ha portato in scena uno dei momenti più letterari della rassegna. Il suo progetto speciale, intitolato La lunga fiaba di sabbia, si ispira a Pasolini e Calvino e intreccia parole e musica in un dialogo intimo con il mare. Un concerto pensato per il tempo sospeso del mattino, in cui la scrittura d'autore trova nel silenzio rotto solo dalle onde la sua cornice ideale.