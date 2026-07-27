Temptation Island, le anticipazioni della puntata di stasera

Come rivelato da alcuni video pubblicati dal profilo Instagram del docu-reality, Diamante chiederà a Bernadette di sposarlo. Spazio al rapporto tra Sabrina e il tentatore Lory. Aggiornamenti su due coppie già uscite dal programma: Alessandra e Rosario, Sara e Gabriele Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Lunedì 27 luglio Filippo Bisciglia condurrà il terzultimo appuntamento dell’edizione 2026 di Temptation Island. Stando alle anticipazioni pubblicate dal profilo Instagram del docu-reality, Diamante chiederà a Bernadette di sposarlo. Attesa per la risposta della ragazza. Spazio anche a due coppie già uscite dal programma: Alessandra e Rosario, Sara e Gabriele.

temptation island 2026, le anticipazioni del settimo appuntamento Si avvicina la fine del viaggio delle sette coppie, non sposate e senza figli. Lunedì 27 luglio Filippo Bisciglia sarà alla guida di un nuovo appuntamento dell’edizione 2026 del docu-reality. A pochi giorni dalla sesta puntata, il conduttore continuerà il racconto dei protagonisti tra amore, dubbi e voglia di ricominciare. Stando alle anticipazioni condivise su Instagram, Diamante chiederà a Bernadette di sposarlo. Attesa per la risposta della fidanzata. I due ragazzi, insieme da sedici anni, vivono in provincia di Caserta. Prima dell’inizio della trasmissione televisiva, Bernadette aveva raccontato: “Chiedo sempre a lui di sposarmi e lui mi dice sempre che non è pronto. Non mi dà spiegazioni e non mi fa neanche una promessa futura”. Approfondimento Temptation Island 2026, chi sono le coppie concorrenti