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Temptation Island, le anticipazioni della puntata di stasera

Spettacolo

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Come rivelato da alcuni video pubblicati dal profilo Instagram del docu-reality, Diamante chiederà a Bernadette di sposarlo. Spazio al rapporto tra Sabrina e il tentatore Lory. Aggiornamenti su due coppie già uscite dal programma: Alessandra e Rosario, Sara e Gabriele

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Lunedì 27 luglio Filippo Bisciglia condurrà il terzultimo appuntamento dell’edizione 2026 di Temptation Island. Stando alle anticipazioni pubblicate dal profilo Instagram del docu-reality, Diamante chiederà a Bernadette di sposarlo. Attesa per la risposta della ragazza. Spazio anche a due coppie già uscite dal programma: Alessandra e Rosario, Sara e Gabriele.

temptation island 2026, le anticipazioni del settimo appuntamento

Si avvicina la fine del viaggio delle sette coppie, non sposate e senza figli. Lunedì 27 luglio Filippo Bisciglia sarà alla guida di un nuovo appuntamento dell’edizione 2026 del docu-reality. A pochi giorni dalla sesta puntata, il conduttore continuerà il racconto dei protagonisti tra amore, dubbi e voglia di ricominciare. Stando alle anticipazioni condivise su Instagram, Diamante chiederà a Bernadette di sposarlo. Attesa per la risposta della fidanzata.

 

I due ragazzi, insieme da sedici anni, vivono in provincia di Caserta. Prima dell’inizio della trasmissione televisiva, Bernadette aveva raccontato: “Chiedo sempre a lui di sposarmi e lui mi dice sempre che non è pronto. Non mi dà spiegazioni e non mi fa neanche una promessa futura”.

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Aggiornamenti su due coppie già uscite dal programma, ovvero Alessandra e Rosario, Sara e Gabriele. Il conduttore ha brevemente anticipato: “Entrambe sono uscite separate da Temptation Island, ma ci riserveranno ancora dei risvolti sorprendenti”. Inoltre, spazio al rapporto tra Sabrina e il tentatore Lory.

 

Infine, Filippo Bisciglia ha annunciato un falò di confronto anticipato nel video pubblicato dal profilo Instagram del programma che conta più di 830.000 follower. Massimo riserbo sugli altri dettagli. Dopo questa settima puntata, il conduttore terminerà il viaggio nei sentimenti con gli appuntamenti in programma martedì 28 e mercoledì 29 luglio. La trasmissione è stata registrata presso il Calalandrusa Beach Resort, in Calabria. Presenti tredici tentatori e altrettante tentatrici.

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Tornato sul piccolo schermo a giugno 2023, il programma è condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Nel corso delle varie edizioni moltissime sono le coppie che - anche grazie a tentatrici e tentatori - hanno capito di non amarsi più. Altrettante sono però le coppie che hanno resistito e che, oggi, raccontano sui social un amore felice

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