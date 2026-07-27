Fedez: "I medici mi hanno detto di fermarmi". Annullati live di agosto e settembreMusica
Il cantante torna a scrivere sui social, raccontando dell'ultimo ricovero: "Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì".
Dopo lo spavento per il ricovero e le successive dimissioni, Fedez torna a parlare attraverso i suoi social, per raccontare la sua esperienza e annunciare l’avvio di un periodo di pausa. "Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo – ha scritto sui suoi profili il cantante milanese -. A volte non ci pensiamo, ma l'unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi”.
Il post di Fedez
Fedez, che è tornato a casa il 24 luglio dopo gli accertamenti che hanno seguito un nuovo episodio di sanguinamento, ha raccontato l’esperienza dell’ultimo ricovero, spiegando come questa lo abbia spaventato: “Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un'altra vita, quella di tuo figlio piccolo". Nel post, Fedez pubblica anche una foto che lo ritrae in terrazzo, intento a guardare verso il cielo, al tramonto. "In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Un'altra volta ancora. Non è cosa guardi, ma quello che vedi”.
Il post si conclude poi con l’annuncio di una pausa: “Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto 'fermati'. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo. Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo".
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Le date annullate
E dopo il post sui social, arriva anche l’ufficializzazione del cancellazione degli impegni dal vivo di agosto e settembre. "A seguito delle condizioni di salute di Fedez, che richiedono un periodo di cure e recupero, l’artista ha sospeso tutta l’attività live prevista tra agosto e settembre", si legge sul sito di Vivo Concerti. La decisione comporta l’annullamento dei dj set estivi e del concerto “Casa 360°”, in programma il 25 settembre 2026 all’Unipol Forum di Assago.
Il calendario prevedeva, il 4 agosto, la tappa in piazza Umberto I ad Adrano (Catania), il 5 il dj set al Marina Summer Fest di Marina di Ragusa, il 10 l’appuntamento in piazza Vittorio Emanuele a Serradifalco (Caltanissetta), il 13 era quello in piazza Matteotti a Gioia Tauro, in Calabria. Il 14 agosto, Fedez avrebbe fatto tappa alla Praja di Gallipoli, il 16 all’Avellino Summer Festival, mentre il 26 sarebbe salito sul palco di piazza IV Novembre a Celano, in provincia dell’Aquila.
A settembre era pervisto il dj set del 2 settembre al Viterbo Music Festival, il 3 settembre l’appuntamento al Teatro del Fiero di Velletri, in provincia di Roma. Il 25 settembre sarebbe stata la data del concerto ad Assago, mentre il 29 era previsto il live alla DCM Arena di Decimomannu, in provincia di Cagliari.
I rimborsi
Per quanto riguarda la biglietteria, è previsto il rimborso per tutte le persone che avevano acquistato il biglietto per Casa 360°. Chi ha effettuato l’acquisto online tramite TicketOne riceverà automaticamente il riaccredito sullo stesso metodo di pagamento utilizzato, senza necessità di inoltrare alcuna richiesta. Per gli acquisti effettuati nei punti vendita fisici, il rimborso potrà essere richiesto entro 30 giorni a partire da oggi, lunedì 27 luglio 2026.