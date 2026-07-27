Dopo lo spavento per il ricovero e le successive dimissioni, Fedez torna a parlare attraverso i suoi social, per raccontare la sua esperienza e annunciare l’avvio di un periodo di pausa. "Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo – ha scritto sui suoi profili il cantante milanese -. A volte non ci pensiamo, ma l'unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi”.

Il post di Fedez

Fedez, che è tornato a casa il 24 luglio dopo gli accertamenti che hanno seguito un nuovo episodio di sanguinamento, ha raccontato l’esperienza dell’ultimo ricovero, spiegando come questa lo abbia spaventato: “Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un'altra vita, quella di tuo figlio piccolo". Nel post, Fedez pubblica anche una foto che lo ritrae in terrazzo, intento a guardare verso il cielo, al tramonto. "In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Un'altra volta ancora. Non è cosa guardi, ma quello che vedi”.

Il post si conclude poi con l’annuncio di una pausa: “Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto 'fermati'. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo. Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo".