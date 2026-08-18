Dua Lipa a Portofino canta in playback una sua canzone per l'addio al nubilato di un'amicaSpettacolo
Tra pigiami coordinati, balli e risate, la popstar, 30 anni, si è esibita nel bagno di un hotel in compagnia della futura sposa e di altre amiche sulle note del brano Training Season
In un video Instagram, Dua Lipa, 30 anni, ha cantato in playback la sua canzone Training Season (che aveva pubblicato nel 2024) durante la vacanza a Portofino per l’addio al nubilato dell’amica Ella Jenkin. “Vacanza tra ragazze perché Ella si sposa”, ha scritto la popstar nella didascalia del post. Nella clip, la cantante appare davanti alla telecamera che inquadra il bagno di una stanza di hotel, tenendo le mani giunte durante l’esibizione. Subito dopo, si sposta di lato per lasciare spazio alla modella Sarah Lysander Svendby Carter, che ripropone la performance, seguita dalla futura sposa Jenkin e da un’altra amica. Le quattro donne, tutte abbigliate con pigiami coordinati a righe rosa e bianche, si sono infine riunite davanti all’obiettivo, le braccia levate in aria, per ballare sulle note della canzone.
LA VACANZA A PORTOFINO
Dua Lipa ha condiviso su Instagram anche altre foto del viaggio che precede il matrimonio dell’amica, compresi scatti sia in compagnia della futura sposa Ella Jenkin e delle altre due amiche sedute in un ristorante all’aperto, sia in solitaria, stesa sulla sdraio sotto il sole in bikini a righe, durante una cena con un abito bianco scollato e durante un’altra occasione a tavola in miniabito blu ricamato con perline. La location indicata nel post è Splendido, A Belmond Hotel a Portofino.
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IL MATRIMONIO E IL VIAGGIO DI NOZZE CON CALLUM TURNER
Dua Lipa ama molto l’Italia, che ha scelto anche per celebrare le sue nozze. Il 6 giugno scorso, infatti, la popstar ha sposato l’attore Callum Turner, 36 anni, in una sfarzosa cerimonia a Palermo dopo il precedente rito civile che si era invece svolto presso il municipio di Old Marylebone a Londra il 31 maggio. Secondo la rivista Vogue, l’artista vincitrice del Grammy Award per il Miglior album vocale pop nel 2021 per Future Nostalgia ha indossato un abito da sposa firmato Chanel Haute Couture, realizzato su misura e impreziosito da cristalli e piume, con una scollatura sulla schiena, un lungo strascico di piume e un copricapo abbinato. Per il viaggio di nozze, la cantante e l’attore sono stati poi avvistati a bordo dello yacht Nympheas, con il quale hanno toccato diverse località nel Mediterraneo, da Taormina a Tropea. I neo-sposi sono sbarcati anche a Napoli, dove già nell’estate 2025 avevano fatto un giro per i vicoli allestiti con i colori della squadra partenopea (all’epoca fresca di vittoria del quarto scudetto) tra soste culinarie a base di pizza e shopping. Altra tappa è stata l'isola di Ischia. Il 3 agosto, invece, Lipa e Turner sono apparsi per la prima volta sul red carpet ufficialmente come coppia sposata. Alla première a New York del film One Night Only, dove recita l’attore, la popstar ha indossato un abito su misura di Ferragamo, nero e con scollo all'americana profondo, accompagnato da un dettaglio a sciarpa e impreziosito da una gonna testurizzata, ai quali ha abbinato vistosi orecchini color gioiello, ear cuff e un bracciale d'oro. Turner, invece, ha sfoggiato un abito doppiopetto blu scuro di Louis Vuitton abbinato a una camicia giallo pallido e una cravatta a righe. La coppia si conferma quindi una delle più glamour e amate dello showbiz.
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Dua Lipa e Callum Turner, la storia d'amore della coppia
Il Sì a due anni e mezzo circa dai primi avvistamenti in pubblico. Nel mezzo, tante cene, molti viaggi e pochi ma memorabili red carpet. Una storia d'amore da favola, vissuta sempre sotto gli occhi dei media e gli obiettivi dei fotografi, che è riuscita a conservare una spontaneità che ha emozionato i fan di entrambi A cura di Vittoria Romagnuolo