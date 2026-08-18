Dua Lipa a Portofino canta in playback una sua canzone

IL MATRIMONIO E IL VIAGGIO DI NOZZE CON CALLUM TURNER

Dua Lipa ama molto l’Italia, che ha scelto anche per celebrare le sue nozze. Il 6 giugno scorso, infatti, la popstar ha sposato l’attore Callum Turner, 36 anni, in una sfarzosa cerimonia a Palermo dopo il precedente rito civile che si era invece svolto presso il municipio di Old Marylebone a Londra il 31 maggio. Secondo la rivista Vogue, l’artista vincitrice del Grammy Award per il Miglior album vocale pop nel 2021 per Future Nostalgia ha indossato un abito da sposa firmato Chanel Haute Couture, realizzato su misura e impreziosito da cristalli e piume, con una scollatura sulla schiena, un lungo strascico di piume e un copricapo abbinato. Per il viaggio di nozze, la cantante e l’attore sono stati poi avvistati a bordo dello yacht Nympheas, con il quale hanno toccato diverse località nel Mediterraneo, da Taormina a Tropea. I neo-sposi sono sbarcati anche a Napoli, dove già nell’estate 2025 avevano fatto un giro per i vicoli allestiti con i colori della squadra partenopea (all’epoca fresca di vittoria del quarto scudetto) tra soste culinarie a base di pizza e shopping. Altra tappa è stata l'isola di Ischia. Il 3 agosto, invece, Lipa e Turner sono apparsi per la prima volta sul red carpet ufficialmente come coppia sposata. Alla première a New York del film One Night Only, dove recita l’attore, la popstar ha indossato un abito su misura di Ferragamo, nero e con scollo all'americana profondo, accompagnato da un dettaglio a sciarpa e impreziosito da una gonna testurizzata, ai quali ha abbinato vistosi orecchini color gioiello, ear cuff e un bracciale d'oro. Turner, invece, ha sfoggiato un abito doppiopetto blu scuro di Louis Vuitton abbinato a una camicia giallo pallido e una cravatta a righe. La coppia si conferma quindi una delle più glamour e amate dello showbiz.