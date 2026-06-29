Spettacolo

Il matrimonio più pop dell'anno e un lungo weekend di festeggiamenti. In Sicilia, Palermo e Bagheria si sono trasformate nel palcoscenico di uno degli eventi mondani più attesi. Dua Lipa e Callum Turner hanno rinnovato simbolicamente le loro promesse davanti a oltre 200 invitati. Tra ospiti illustri, musica dal vivo e ricevimenti esclusivi, la celebrazione ha attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo