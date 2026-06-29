Dua Lipa in viaggio di nozze, spopola sui social la sua foto con la maglia del NapoliSpettacolo
Un viaggio di nozze che diventa subito virale e trasforma un’isola italiana in protagonista globale dei social. In meno di un’ora, le immagini condivise online raccolgono numeri da record e fanno il giro del mondo
C’è tanta Italia, e in particolare tanta Ischia, nel la serie di scatti pubblicata da Dua Lipa sui suoi canali social durante la luna di miele con l’attore britannico Callum Turner. Le immagini, condivise dopo i festeggiamenti nuziali in Sicilia, raccontano una parentesi di vacanza tra mare, relax e scorci iconici dell’isola campana. La popstar inglese ha raccolto quasi un milione di like su Instagram in meno di un’ora, confermando ancora una volta il suo enorme impatto mediatico globale.
lo scatto virale
Tra gli scatti pubblicati spiccano diversi riferimenti a Ischia: nella prima foto Dua Lipa indossa una maglia del Napoli con la suggestiva baia di San Montano sullo sfondo, una delle insenature più celebri dell’isola. In altri momenti del reportage social si vedono yacht all’ancora nel mare cristallino, dettagli della cucina locale come il tipico cornetto ischitano e scorci di una vacanza vissuta tra discrezione e lusso. Non è la prima volta che l’artista visita l’isola, già scelta due anni fa per un soggiorno nello stesso hotel di Forio, rimasto anche questa volta blindatissimo. Le immagini, rilanciate immediatamente a livello internazionale grazie ai suoi oltre 112 milioni di follower, hanno trasformato ancora una volta Ischia in una vetrina globale.
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