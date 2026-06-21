A due settimane dalle nozze celebrate tra Palermo e Bagheria, Dua Lipa pubblica su Instagram le prime immagini ufficiali del matrimonio con Callum Turner. Gli scatti raccontano il ricevimento a Villa Valguarnera, tra oltre 200 invitati, tre giorni di festeggiamenti e ospiti internazionali, rimasti finora lontani dai riflettori

A due settimane dalle nozze celebrate tra Palermo e Bagheria, Dua Lipa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le prime immagini ufficiali del matrimonio con l’attore britannico Callum Turner. Gli scatti, condivisi con milioni di follower, mostrano momenti della festa organizzata a Villa Valguarnera, residenza settecentesca alle porte di Palermo, dove si è svolto il ricevimento conclusivo delle celebrazioni. Le nozze, tenute il 6 e 7 giugno, hanno rappresentato il culmine di tre giorni di festeggiamenti in Sicilia, rimasti blindati fino alla pubblicazione delle foto. Secondo quanto emerso, oltre 200 invitati hanno preso parte all’evento, caratterizzato da un alto livello di riservatezza e dal divieto di utilizzare telefoni cellulari durante la cerimonia e i momenti principali della festa.

Le immagini condivise su Instagram Nel post pubblicato sul proprio account ufficiale, accompagnato dalla scritta “Mr & Mrs”, la cantante mostra alcuni scorci del ricevimento e della cerimonia nella villa. In uno degli scatti, Dua Lipa è avvolta dal velo nuziale mentre abbraccia il marito, mentre altre immagini documentano brindisi, balli e momenti informali con gli invitati nel contesto della dimora nobiliare. Approfondimento Matrimonio Dua Lipa, tutti gli abiti da sposa indossati a Palermo

L’abito da sposa firmato Chanel Uno degli elementi più commentati è l’abito scelto dalla cantante. Dua Lipa ha indossato una creazione Chanel Haute Couture firmata da Matthieu Blazy, caratterizzata da una silhouette a sirena, scollo all’americana e dettagli in cristallo sulla schiena. Completa il look un velo ricamato a mano lungo sei metri. Il vestito rappresenta anche un debutto significativo: si tratta infatti del primo abito da sposa realizzato per la maison da Blazy. Alla sua realizzazione hanno contribuito diverse maison d’art legate a Chanel, con lavorazioni che includono centinaia di migliaia di perline e ore di ricamo artigianale. Approfondimento Matrimoni, le location più popolari grazie alle nozze vip di Dua Lipa

Villa Valguarnera e il “secondo sì” La festa principale si è svolta a Villa Valguarnera, spesso definita la “piccola Versailles” siciliana, scelta per ospitare il ricevimento del 7 giugno. Proprio nella residenza, sotto un gazebo decorato con peonie, giacinti e mughetti, la coppia ha rinnovato le promesse davanti agli invitati, dopo il matrimonio civile celebrato a Londra il 31 maggio. L’evento ha trasformato per alcuni giorni Palermo in un punto di riferimento internazionale tra ricevimenti esclusivi e arrivi di ospiti da tutto il mondo, con diverse location storiche coinvolte nelle celebrazioni. Approfondimento Dua Lipa e Callum Turner a Napoli in viaggio di nozze