Matrimonio Dua Lipa, tutti gli abiti da sposa indossati a Palermo

La popstar ha dato prova delle sue impareggiabili doti di fashion icon in occasione delle nozze da favola con Callum Turner. Nel guardaroba nuziale di quella che è già stata definita la sposa più stilish di tutte, c'è naturalmente anche un omaggio alla creatività Made in Italy

Dua Lipa è ufficialmente la Signora Turner e il suo matrimonio con l'attore britannico non sarà archiviato velocemente, soprattutto dagli osservatori del suo stile e dalle future spose che hanno visto scorrere sugli schermi le foto della cantante in abito bianco, anzi, in diversi abiti bianchi.

Dua Lipa ha avuto più occasioni di indossare l'abito da sposa. Il primo lo ha sfoggiato a Londra, dove è stato celebrato il matrimonio civile.

A Palermo, poi, per la festa di nozze lunga tre giorni, ci sono stati altri cambi d'abito. Tutti i look sono stati da favola, naturalmente.

C'è chi dice che il guardaroba nuziale della superstar del pop abbia disegnato nuovi confini del bridal style contemporaneo.

Il tailleur di Schiaparelli per le nozze civili

Dua Lipa è un'artista dall'immagine ben definita. Scintillante, seducente, ultra contemporanea e sempre glam.

Per il suo matrimonio non ha tradito sé stessa e si è fatta ammirare dai suoi fan in tutto il mondo per un guardaroba nuziale fatto di creazioni d'Alta Moda e grossi gioielli, assolutamente in linea col suo stile abituale.

Anche in quella che poteva essere l'occasione più formale di tutte, la cerimonia civile delle firme sul registro civile di Marylebone, a Londra, Dua Lipa ha offerto una prova di stile impeccabile.

Elegante e sofisticata, la sposa ha optato per un completo gonna e giacca disegnato per lei dall'amico stilista Daniel Roseberry.

Il direttore creativo della Maison Schiaparelli ha progettato un tailleur color avorio in cady con la giacca scolpita sui fianchi in stile bustier, abbellita da bottoni gioiello in oro. La gonna morbida, invece, ha il fondo asimmetrico.

Nel look sono presenti guanti di raso e cappello con la falda oversize rivestita sempre in oro. Lo stylist di Dua Lipa, Lorenzo Posocco, ha aggiunto un collier d'oro bianco e diamanti di Bulgari, collezione Serpenti, e pump di Louboutin. Leggi anche Dua Lipa, iniziate a Palermo le nozze più pop dell'anno

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Palermo, l'abito intrecciato di Bottega Veneta L'abito da sposa per le nozze italiane di Dua Lipa è una creazione che esprime la maestria italiana artigianale del Belpaese unita alla creatività di una delle designer più apprezzate della scena internazionale, Louise Trotter.

Per il matrimonio a Palermo Dua Lipa sceglie Bottega Veneta, casa di moda che, come Schiaparelli, è da sempre in cima alle sue preferenze.

Bottega confeziona per lei un abito modello sirena col top all'americana e due ovali come scollatura, ampia sul davanti, profondissima sulla schiena.

Il top bustier è intrecciato, lavorazione che ha reso famoso il marchio nel mondo, mentre la gonna è una soffice nuvola di frange di tessuto effetto plumage, altra tecnica spesso presente nelle collezioni recenti del marchio. Tutto bianco morbido, con la borsa a mano coordinata e l'Alta Gioielleria di Bulgari a fare da padrone nel look.

I pezzi indossati da Dua Lipa sono da capogiro. Al collo, un collier Serpenti in oro giallo, diamanti e una grossa tanzanite.

Ai polsi spicca un bracciale Serpenti Pallini dal design avvolgente, interpretazione di un design degli anni Cinquanta con diamanti e smeraldi.

L'orologio modello bracciale è in oro giallo ed è impreziosito da un'esplosione di gemme colorate: ametiste, citrinim tormaline, onice e diamanti, ovviamente.

La cantante rivoluziona l'idea di semplicità per la sposa e rilancia la sua visione bold del bridal look: sexy, opulento, da protagonista assoluta.

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Il look romantico per il wedding brunch Il 7 giugno gli sposi hanno ospitato amici e parenti per un wedding brunch che ha richiesto un nuovo bridal look.

Dua Lipa è stata fotografata con un romantico abito di pizzo, una creazione esclusiva di Chemena Kamali per Chloé che svelava il corpo tra le trasparenze.

La cantante ha indossato gli slip a vita alta in tinta, evidenti tra i ricami floreali. L'abito con le maniche lunghe è in stile lingerie ed è arricchito da lacci e orli volant, di assoluta tendenza col ritorno del boho-chic.

L'effetto vintage e sofisticato del look è stato perfezionato con gioielli in ottone dal sapore vittoriano.

Notevole la bag di design, una minaudière di Chloé a forma di cigno, Tropicus Swan. Vedi anche Matrimonio Dua Lipa-Turner, le foto più belle della location a Palermo