Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner Londra: ora festa a Palermo

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati. Il 31 maggio, all’Old Marylebone Town Hall di Londra, la regina del pop, 30 anni, e l’attore candidato al ruolo di James Bond, 36 anni, hanno detto “sì” in una cerimonia civile alla presenza di un ristretto numero di familiari e amici. Altre star prima di loro avevano scelto la stessa location per convolare a nozze: Paul McCartney e Linda Eastman, Ringo Starr e Barbara Bach, e Liam Gallagher e Patsy Kensit. “C’erano sua madre e sua nonna, non tanti ospiti. Forse sette o otto persone. È successo molto velocemente. Dentro e fuori, fatto”, ha dichiarato alla stampa britannica un dipendente comunale presente all’evento. I neo-sposi sono stati poi immortalati sulla scalinata, mano nella mano e sorridenti, mentre i loro cari lanciavano coriandoli e petali di fiori. Come riporta la rivista Vogue, Dua Lipa ha indossato come abito da sposa un completo bianco couture disegnato da Daniel Rosberry e realizzato su misura da Schiaparelli. Il look era composto da un blazer sartoriale color avorio con bottoni dorati, una gonna asimmetrica coordinata, un cappello a tesa larga firmato Stephen Jones, guanti bianchi e décolleté bianche di Christian Loubutin. Callum Turner, invece, ha scelto un abito doppiopetto blu navy di Ferragamo con camicia e cravatta coordinate. Gli sposi hanno poi lasciato la cerimonia in taxi, seguiti dai familiari in una Land Rover verde.