Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner Londra: ora festa a Palermo

Il 31 maggio la popstar e l'attore si sono giurati amore eterno all’Old Marylebone Town Hall in presenza di un ristretto numero di familiari e amici. Nel fine settimana dal 5 al 7 giugno i festeggiamenti proseguiranno invece in Sicilia, dove secondo le indiscrezioni sarebbero attesi almeno 300 invitati, da Elton John a Donatella Versace
Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati. Il 31 maggio, all’Old Marylebone Town Hall di Londra, la regina del pop, 30 anni, e l’attore candidato al ruolo di James Bond, 36 anni, hanno detto “sì” in una cerimonia civile alla presenza di un ristretto numero di familiari e amici. Altre star prima di loro avevano scelto la stessa location per convolare a nozze: Paul McCartney e Linda Eastman, Ringo Starr e Barbara Bach, e Liam Gallagher e Patsy Kensit. “C’erano sua madre e sua nonna, non tanti ospiti. Forse sette o otto persone. È successo molto velocemente. Dentro e fuori, fatto”, ha dichiarato alla stampa britannica un dipendente comunale presente all’evento. I neo-sposi sono stati poi immortalati sulla scalinata, mano nella mano e sorridenti, mentre i loro cari lanciavano coriandoli e petali di fiori. Come riporta la rivista Vogue, Dua Lipa ha indossato come abito da sposa un completo bianco couture disegnato da Daniel Rosberry e realizzato su misura da Schiaparelli. Il look era composto da un blazer sartoriale color avorio con bottoni dorati, una gonna asimmetrica coordinata, un cappello a tesa larga firmato Stephen Jones, guanti bianchi e décolleté bianche di Christian Loubutin. Callum Turner, invece, ha scelto un abito doppiopetto blu navy di Ferragamo con camicia e cravatta coordinate. Gli sposi hanno poi lasciato la cerimonia in taxi, seguiti dai familiari in una Land Rover verde.
LA FESTA A PALERMO, ATTESI OSPITI VIP DA ELTON JOHN A DONATELLA VERSACE
Nel fine settimana dal 5 al 7 giugno i festeggiamenti proseguiranno invece a Palermo, in Sicilia, dove secondo le indiscrezioni sarebbero attesi almeno 300 invitati. Le guardie del corpo dovrebbero quindi entrare in azione per garantire la massima riservatezza alle celebrità in arrivo con aerei privati e dirette verso le suites degli hotel di lusso. Tra i nomi spiccherebbero Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson, Rosé, Charli XCX, Madonna, Adele, Katy Perry, Rosalía, Pedro Almodóvar, Harry Styles, Kylie Minogue, Donatella Versace e Simon Porte Jacquemus, che secondo le voci sarebbe l’autore del secondo abito da sposa di Dua Lipa. La festa dovrebbe svolgersi sia all’interno della Galleria d’Arte Moderna, di fronte a Palazzo Ganci, sia nell’elegante settecentesco Palazzo Valguarnera-Gangi, già set di film come Il Gattopardo di Luchino Visconti. In ogni caso, la wedding planner Alessandra Grillo, che qualche anno fa era stata ingaggiata anche da Chiara Ferragni e Fedez, si starebbe impegnando per mantenere il massimo riserbo possibile sui dettagli.
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LA STORIA D'AMORE
Le prime voci sulla relazione tra Dua Lipa e Callum Turner si erano diffuse nel gennaio 2024, quando la coppia era stata avvistata insieme all'afterparty della miniserie Masters of Air a Londra. Nel luglio dello stesso anno, la popstar e l’attore avevano poi ufficializzato su Instagram la loro relazione, mentre nel giugno 2025 lei aveva confermato il fidanzamento in un’intervista alla rivista British Vogue. “Non ho mai veramente compreso il peso di tutto ciò. Questa decisione di invecchiare insieme, di condividere la vita e, non so, essere migliori amici per sempre, è una sensazione davvero speciale”, aveva dichiarato. “Mi piacerebbe avere dei figli un giorno. Ma è una domanda continua: quando ci sarà il momento giusto? Come si concilierebbe con il mio lavoro? Come funzionerebbe se andassi in tournée? E quanto tempo libero dovrei prendermi? Penso che sia una di quelle cose che accadranno quando dovranno accadere”.
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