One Night Only, il trailer del film con Callum Turner e Monica Barbaro

Universal Pictures ha pubblicato il trailer della commedia romantica One Night Only – Quando tutto è possibile con Callum Turner e Monica Barbaro. Come recita la sinossi ufficiale, nella pellicola di Will Gluck (già regista della teen comedy romantica degli anni Duemila Easy Girl e delle rom-com Amici di letto e Tutti tranne te con Sydney Sweeney e Glen Powell, che ha incassato oltre 220 milioni di dollari in tutto il mondo) gli attori “interpretano Allie e Owen, due sconosciuti in cerca d’amore che si incontrano per caso in una New York leggermente romanzata, nell’unica notte dell’anno in cui i single possono fare sesso. Owen, appena lasciato dalla fidanzata, e Allie, piena di speranze romantiche, potrebbero essere gli unici due single in città alla ricerca di qualcosa di più di un semplice incontro occasionale. Entrambi sentono una scintilla al loro primo incontro, ma una serie di passi falsi e di imprevisti complicano la loro serata, tenendoli separati. Mentre corrono l’uno verso l’altra e poi si allontanano l’uno dall’altra attraverso la città, potrebbero scoprire che l’unica cosa che desiderano di più è più vicina di quanto pensino”. Scritto dallo stesso Gluck e da Travis Braun, il film promette di essere “originale, fresco, spiritoso e da capogiro”. Il cast include anche Molly Ringwald nel ruolo della madre di Turner, LeVar Burton nel ruolo del suo compagno, e ancora Maya Hawke (Stranger Things), Julia Fox (Uncut Gems), Este Haim, Ziwe (Baited with Ziwe), King Princess (Nine Perfect Strangers) e Ben Marshall (Saturday Night Live). La pellicola arriverà nei cinema il 27 agosto 2026.

Nato il 15 febbraio 1990 a Londra, l’attore e modello britannico Callum Turner è noto per aver interpretato il ruolo di Bill Rohan in Queen and Country, il ruolo di Eli nella miniserie televisiva Glue e di Theseus Scamander, il fratello maggiore del protagonista, nella serie cinematografica spin-off di Harry Potter, Animali fantastici, a partire dal capitolo Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (2018). Dal 2024 fa coppia con Dua Lipa e, secondo le ultime indiscrezioni, i due innamorati dovrebbero sposarsi presto a Palermo.

Nata il 17 giugno 1990 a San Francisco, l’attrice statunitense Monica Barbaro ha iniziato a studiare balletto in tenera età, fino al conseguimento della laurea in Danza presso la Tisch School of the Arts della New York University nel 2010. In seguito, si è iscritta alla scuola di recitazione della Beverly Hills Playhouse. Ha poi recitato nella seconda stagione della serie tv Unreal (2016), nel dramma legale Chicago Justice (2017), nella serie tv Netflix The Good Cop (2018), nella sitcom Splitting Up Together (2018-2019), nel film Top Gun: Maverick (2022) nel ruolo dell’aviatrice della Marina Natasha “Phoenix” Trace, nella serie tv Netflix FUBAR (2023-in corso) nella commedia romantica At Midnight e nel biopic su Bob Dylan A Complete Unknown (2024) di James Mangold e con Timothée Chalamet, dove ha interpretato la cantante folk Joan Baez (ruolo per il quale ha ricevuto una candidatura agli Oscar come Miglior attrice non protagonista e una nomination agli Screen Actors Guilds Awards come Miglior attrice non protagonista cinematografica). Dal 2025 fa coppia con l’attore Andrew Garfield.