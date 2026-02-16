Alla cerimonia, che si è svolta a New York nel giorno di San Valentino, i genitori di lei, Uma Thurman ed Ethan Hawke, e quasi tutti i compagni di cast della serie Netflix, da Joe Keery a Sadie Sink

Maya Hawke e Christian Lee Hutson si sono sposati sabato 14 febbraio a New York, la città dove l'attrice di Stranger Things vive ed è nata.

La notizia del matrimonio ha colto di sorpresa sia i fan della star del grande e piccolo schermo che i newyorkesi che hanno visto sfilare la ventisettenne in abito da sposa per le strade di Manhattan mentre si recava alla chiesa St. George's Episcopal, accompagnata dai genitori, Ethan Hawke ed Uma Thurman, e dagli amici.

Le foto della sposa (visibili nel post in basso a questo articolo) sono state ottenute in esclusiva da People Magazine che poi le ha diffuse online e sui social.

Negli scatti, ci sono anche i compagni di cast di Stranger Things, la serie televisiva che ha dato ad Hawke popolarità globale, buona parte dei quali sono giunti a New York per i festeggiamenti.

La sposa a piedi per le strade di Manhattan Maya Hawke ha detto "Sì, lo voglio" a Christian Lee Hutson, amico e storico collaboratore musicale (Hawke è attiva da diversi anni sia nella recitazione che in ambito musicale), con cui era fidanzata ufficialmente dallo scorso anno.

Hawke ha colto di sorpresa tutti con la decisione di convolare a nozze nel giorno della Festa degli innamorati e le nozze si sono svolte in maniera elegante ed informale.

La sposa ha camminato a piedi per le strade di Manhattan nel suo abito bianco senza maniche dalla gonna larga indossato con un soprabito dello stesso tessuto satin, arricchito da un bordo di piume.

Hawke, si è fatta scortare da suo padre Ethan, elegante in total black. Sua madre, l'attrice Uma Thurman, era chic con un dress azzurro cielo dal motivo floreale di Erdem.

Dopo la cerimonia, la coppia e tutti gli invitati alla funzione religiosa si sono sposati a piedi per il wedding party che si è svolto al The Players, un club privato a Gramercy Park.

I fotografi hanno potuto scattare molte foto e girare diversi video che hanno fatto il giro della rete poche ore dopo l'evento.

A celebrare il giorno speciale dell'attrice, molti volti di Hollywood, amici della coppia e compagni di set.

Per i fan di Stranger Things, la serie televisiva che si è conclusa dopo dieci anni lo scorso 1°gennaio, è stata un'emozione rivedere riuniti i protagonisti dello show.

A New York c'erano Natalia Dyer e Charlie Heaton, Finn Wolfhard, l'inseparabile Joe Keery (con cui il personaggio di Hawke, Robin, aveva esordito nella serie), Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo e Sadie Sink.

Assenti Millie Bobby Brown e anche David Harbour che, secondo il Daily Mail era in città ma ha trascorso la giornata con quella che si presume sia una nuova fiamma. Leggi anche Ilary Blasi pronta alle nozze? La romantica proposta a Parigi

Christian Lee Hutson, chi è il marito di Maya Hawke Maya Hawke, oltre a condividere il palco con l'attuale marito Christian Lee Hutson, è apparsa con lui varie volte nelle ultime stagioni, incluse anteprime cinematografiche e sfilate di moda dove l'attrice di Stranger Things, nel mirino di molti brand (a cominciare da Prada che l'ha scelta da qualche anno come ambassador) si reca abitualmente.

La star ha speso parole cariche di entusiasmo per la sua relazione coi giornalisti ai quali ha rivelato che essere diventata la fidanzata di un uomo che è stato suo amico per lungo tempo è stato fantastico.

“Ti conosce, capisce che sei una persona e un essere umano che ha frequentato altre persone ... Non solo un pezzo di carta su cui proiettare l'immagine di una ragazza perfetta”, ha detto Hawke parlando del suo partner al microfono di "Zach Sang Show" mentre promuoveva il suo secondo album in studio, realizzato con la collaborazone di Hutson.

Christian Lee Hutson è nato in Texas nel 1990, è un cantautore e un musicista e dal 2019 lavora come solista dopo aver maturato esperienza in diverse band.