Ilary Blasi pronta alle nozze? La romantica proposta a Parigi

Ilary Blasi potrebbe essere pronta a (ri)sposarsi. Con tre parole semplici ma cariche di significato – “My Forever Valentine” – la conduttrice ha annunciato sui social un importante passo nella sua relazione con Bastian Müller. A suggellare la promessa, uno splendido anello ricevuto durante una romantica vacanza a Parigi e mostrato con orgoglio ai follower.

Parigi, la città più romantica

Il prezioso dono è arrivato proprio nel giorno di San Valentino, celebrato dalla coppia nella suggestiva atmosfera della capitale francese. Prima però che l’ipotesi di un matrimonio possa diventare realtà, resta da attendere l’ufficialità del divorzio da Francesco Totti: l’udienza decisiva è prevista per marzo di quest’anno.

Parigi, del resto, non è una scelta casuale. Negli ultimi anni la città è diventata il loro rifugio del cuore. Già a settembre 2025 i due avevano trascorso lì una vacanza romantica, condividendo sui social immagini e video accompagnati dalla frase “Souvenirs pour toujours” e da un cuoricino rosso. Sullo sfondo, l’inconfondibile Tour Eiffel, protagonista anche dello scatto di questo San Valentino che ha accompagnato l’annuncio del nuovo capitolo nella loro storia.