Pechino Express 2026, inizia il viaggio in Indonesia tra surf e zuppe piccanti. FOTO
Costantino e Lillo hanno accolto le 10 coppie nel viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone. Nella prima tappa di 221 km da Ubud, cuore spirituale di Bali, a Mengwi, i Raccomandati hanno firmato il Libro Rosso, guadagnando una posizione nella classifica finale e assegnando un malus ai Veloci. Primi anche al Tappeto Rosso a Gilimanuk, i Raccomandati hanno cercato di eliminare gli Ex. La Busta Nera ha però decretato un futuro Duello. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW