Chi ha alzato bandiera bianca ha atteso 10 minuti prima di mangiare la zuppa, tremenda per alcuni viaggiatori come Mattia Stanga dei Creator, che ha vomitato. Intanto, gli Spassusi hanno raggiunto l’altra sponda del fiume in soli 30 minuti. Alla fine della missione, le coppie hanno percorso 54 chilometri e hanno attraversato l’isola di Bali da Nord a Sud. La prima coppia al Libro Rosso ha guadagnato un posto nella classifica finale e ha assegnato un malus a un’altra coppia, che ha scontato 10 minuti di penalità e indossato maschere balinesi fino allo stop.

Pechino Express 2026, chi sono Elisa Maino e Mattia Stanga della coppia de I Creator