Le dieci coppie di viaggiatori della nuova avventura di Pechino Express 2026: L’Estremo Oriente, da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, sono pronte a partire per Indonesia, Cina e Giappone. Il capitano della compagnia sarà Costantino Della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da tre inviati, uno per ogni Paese: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Le coppie potranno contare su pochissimi elementi di base, uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e un euro al giorno a persona in valuta locale. A fronte di questo bagaglio risicatissimo, dovranno basare tutto il loro percorso sulla resistenza fisica e psicologica, sull’abilità e sull’intraprendenza, sullo spirito di adattamento e di sopravvivenza. Dovranno cercare ospitalità per la notte e farsi offrire passaggi sui mezzi di trasporto che troveranno nel percorso. Una volta entrati appieno nel clima del viaggio saranno davvero pronti a vivere un’avventura che per loro sarà una continua scoperta per gli occhi e per l’anima. L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni del posto obbligheranno i viaggiatori di “Pechino Express” ad adattarsi allo stile di vita locale con tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili: inevitabilmente più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo e più la loro esperienza sarà indimenticabile. In ogni tappa la loro corsa si concluderà al Tappeto Rosso presieduto da Costantino: qui proprio il capitano dell’avventura proclamerà ad alta voce la classifica in ordine di arrivo e chi arriverà agli ultimi posti rischierà di chiudere anzitempo la propria esperienza. La sorte della coppia a rischio eliminazione dipenderà solo ed esclusivamente dalla temutissima Busta Nera che decreterà se la puntata sarà eliminatoria oppure no: la coppia degli Ex Steven e Viviana porterà la Busta Nera nel corso della prima tappa avendo vinto la prova speciale contenuta in Pechino Express – La Missione Zero, l’appuntamento speciale – sempre disponibile on demand su Sky e NOW – che ha di fatto inaugurato la gara di quest’anno. Le dieci coppie sono le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano), le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), i Comedian (Tay Vines e Assane Diop), i Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga), le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini), i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), i Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli), gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni) e i Veloci (Fiona May e Patrick Stevens).