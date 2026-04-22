Sarà Palermo a fare da cornice a uno dei matrimoni più attesi del 2026: la cantante Dua Lipa e l'attore e modello britannico Callum Turner hanno scelto il capoluogo siciliano per il loro “sì”, previsto per settembre. Una scelta tutt’altro che casuale, legata anche al forte legame della coppia con la città, già visitata insieme lo scorso anno e definita dalla popstar “nel cuore”. Secondo le prime indiscrezioni, le celebrazioni dureranno tre giorni, dal 5 al 7 settembre, e avranno come quartier generale la storica Villa Igiea, hotel di lusso affacciato sul mare, dove sarebbe stato riservato un intero piano per accogliere gli ospiti internazionali.