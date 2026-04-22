Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner sarà a Palermo con wedding planner di FerragniSpettacolo
A dirigere l’organizzazione della cerimonia dovrebbe essere la wedding planner Alessandra Grillo, nota anche per aver curato le nozze di Chiara Ferragni e Fedez a Noto
Sarà Palermo a fare da cornice a uno dei matrimoni più attesi del 2026: la cantante Dua Lipa e l'attore e modello britannico Callum Turner hanno scelto il capoluogo siciliano per il loro “sì”, previsto per settembre. Una scelta tutt’altro che casuale, legata anche al forte legame della coppia con la città, già visitata insieme lo scorso anno e definita dalla popstar “nel cuore”. Secondo le prime indiscrezioni, le celebrazioni dureranno tre giorni, dal 5 al 7 settembre, e avranno come quartier generale la storica Villa Igiea, hotel di lusso affacciato sul mare, dove sarebbe stato riservato un intero piano per accogliere gli ospiti internazionali.
Nozze da sogno con la wedding planner dei Ferragnez
A rendere ancora più esclusivo l’evento sarà l’organizzazione affidata ad Alessandra Grillo, wedding planner già nota per aver curato le nozze di Chiara Ferragni e Fedez a Noto. Il suo coinvolgimento lascia intuire un matrimonio altamente scenografico, ma allo stesso tempo curato nei minimi dettagli, con un programma ricco di eventi e momenti esclusivi. La cerimonia dovrebbe essere volutamente intima, con una lista ristretta di invitati composta da amici e familiari più stretti, anche se tra i nomi che circolano ci sarebbero alcune star internazionali della musica e della moda. Dopo mesi di indiscrezioni e una relazione diventata pubblica nel 2024, la coppia sembra quindi pronta a compiere il passo definitivo con un matrimonio che si preannuncia già come uno degli eventi mondani più iconici dell’anno, capace di unire glamour internazionale e fascino italiano.
Approfondimento
Bulgari Milano, per l'Alta Gioielleria anche Dua Lipa e Anne Hathaway
©Getty
Dua Lipa compie 30 anni, la carriera e cosa sapere sulla cantante FOTO
Cantante e compositrice di etnia kosovaro-albanese, è nata a Londra il 22 agosto 1995. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata diversi riconoscimenti musicali, tra i più importanti dei quali figurano tre Grammy, sei Brit Award, due American music Award e due MTV Europe Music Award