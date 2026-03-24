Bulgari Milano, per l'Alta Gioielleria anche Dua Lipa e Anne Hathaway

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Bulgari svela Eclettica, a Milano serata di gala con Anne Hathaway, Dua Lipa e altre star

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Getty - Courtesy Bulgari

Gli ambassador del brand, storici rappresentanti del marchio e nuovi volti, si sono riuniti nella capitale della moda e del design per la presentazione delle nuove creazioni di Eclettica, Alta Gioielleria e Orologeria di Alta gamma. Dua Lipa, Anne
Hathaway, Jake Gyllenhaal, Priyanka Chopra Jonas, Liu Yifei e Kim Ji-won hanno incantato i presenti in abito da sera e preziosi da capogiro. A Villa Arconati, anche un fashion show e uno spettacolo dal vivo. Le immagini

A cura di Vittoria Romagnuolo

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