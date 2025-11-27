Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bulgari celebra il Natale a Milano, al flagship store anche Luisa Ranieri e Nicolas Maupas

Spettacolo fotogallery
12 foto
Courtesy del brand

La Maison ha dato il via alle iniziative delle feste nel capoluogo lombardo illuminando il cortile del Bulgari Hotel con un maestoso albero scintillante e la facciata dello storico palazzetto Radice Fossati con uno spettacolare allestimento ispirato alla cosmologia del cielo stellato. Per regalare al pubblico e ai visitatori delle vie dello shopping la gioia dello stare insieme celebrando l'arte del dono prezioso

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Bulgari celebra Natale a Milano tra allestimenti e alberi scintillanti

Spettacolo

La Maison ha dato il via alle iniziative delle feste nel capoluogo lombardo illuminando il...

12 foto

Stranger Things 5, il cast della stagione finale. FOTO

Serie TV

Dal 27 novembre, in Italia, arrivano gli episodi del Volume 1 della serie di culto ambientata...

16 foto

26 film di Natale da vedere in streaming, da Sky a Netflix

Cinema sky cinema

Da Sky Cinema Christmas, a Netflix, fino a Prime Video, le piattaforme di streaming si riempiono...

23 foto

"Stranger Things": 11 scene iconiche delle prime 4 stagioni. FOTO

Approfondimenti

Il Volume 1 del nuovo capitolo arriva su Netflix il 27 novembre. Tornano i protagonisti della...

12 foto

It: Welcome to Derry, i 12 momenti salienti dell'episodio 5. FOTO

Serie TV

Per Hanlon è l'ora della verità, il maggiore scopre i dettagli terrificanti della missione di cui...

12 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Die My Love: Jennifer Lawrence tra vertigine e desiderio. Recensione

    Paolo Nizza

    Orfeo, Villoresi: “Il mio cinema nasce dalla materia e dal sogno"

    Paolo Nizza

    Baby Boom, annunciato il reboot del classico con Diane Keaton

    Cinema

    A riportare per primo l’esistenza del progetto dedicato alla rinascita lassico della commedia...