Bulgari celebra Natale a Milano tra allestimenti e alberi scintillanti

Bulgari celebra il Natale a Milano, al flagship store anche Luisa Ranieri e Nicolas Maupas
La Maison ha dato il via alle iniziative delle feste nel capoluogo lombardo illuminando il cortile del Bulgari Hotel con un maestoso albero scintillante e la facciata dello storico palazzetto Radice Fossati con uno spettacolare allestimento ispirato alla cosmologia del cielo stellato. Per regalare al pubblico e ai visitatori delle vie dello shopping la gioia dello stare insieme celebrando l'arte del dono prezioso
A cura di Vittoria Romagnuolo