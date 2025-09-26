X Factor 2025, un’emozionatissima Layana canta Lana del Rey. VIDEO

Lo show Sky Original prodotto da Fremantle anche ieri sera è stata una nuova sfilata di artisti ricchi di talento. Chiuse le Audizioni, si pensa ai prossimi step. Nell'attesa, rivivi l'emozione del magnetico brano di Lana Del Rey portato da Layana che ha conquistato il consenso dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi

Ieri, a conquistare il passaggio al turno successivo sono stati: Tommaso Vulpio, in arte tōmmi, 16enne di Bussero (MI), che ha portato una sorprendente versione di “Take On Me” degli a-ha conquistando 4 sì; Alice Mascritti, 21enne di Bologna, alias MilleAlice, con la sua personale interpretazione di “Troppi Preti Troppe Suore” di Margherita Vicario; e i Black Cats, band milanese, che con l’inedito “Grossi Problemi” hanno convinto tutti i giudici. Spazio poi a Roberta Scandurra, 18enne di Catania, in arte Rob, che ha infiammato il palco con una versione pop-punk di “Call Me” dei Blondie conquistando 4 sì; Giuseppe Toma, 20enne di Matino (LE), che un intenso inedito pacifista “Lettera di un soldato” ha messo d’accordo tutti i giudici; e i Pagoda Universe, collettivo siciliano di Alcamo (TP), che hanno portato il loro coinvolgente brano inedito “Tutto molto bello”.

E ancora: 4 sì per Layana Oriot, 25enne di Vimercate (MI), con la sua delicata interpretazione di “Blue Jeans” di Lana Del Rey; Gabriele Bernabò, in arte Androgynus, 25enne di Roma, che ha fatto sua “Ancora tu” di Lucio Battisti; i Nelav, power trio romano, con la loro travolgente rilettura di “Up Patriots to Arms” di Franco Battiato; Alessandro Tomasi, in arte semplicemente Tomasi, 16enne di Marcon (VE), che ha incantato i giudici al pianoforte con “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante ottenendo 4 sì; Francesca Carbonelli, 27enne dalla provincia di Roma ma residente a Milano presentatasi sotto il nome Cura, che ha commosso con “La donna cannone” di Francesco De Gregori; i The Vice, glam band di Milano, energici con “Let’s Dance” di David Bowie; e Alfredo Fiore, in arte Hal Quartier, 26enne di Napoli, che ha sorpreso tavolo e pubblico con l’impegnativa “Papaoutai” di Stromae.

Altri momenti di grande intensità, premiati da 4 sì: i Kokomò, duo siciliano originario di Misterbianco (CT), che ha fatto vibrare l’Allianz Cloud con “Bad Kingdom” dei Moderat; Caterina Ineichen, in arte Ninni, 19enne di Roma, che ha emozionato con “Where’s My Love” di SYML; e per Vincenzo Viscardi, 23enne di Milano, che ha portato sul palco il suo inedito “C’ammiscamm Ancora”. A chiudere la serata i Magazzeno, band meneghina, il cui ironico inedito “Milano” è stato accolto con entusiasmo da pubblico e giudici.

Appuntamento settimana prossima, giovedì 18 sempre su Sky e in streaming su NOW.

Tra i momenti clou, la performance di Layana: «Sono tanto emozionata e non vorrei dire delle cretinate enormi», ha detto la 25enne di Carate Brianza (MB) appena arrivata sul palco. Se l'emozione ha giocato un brutto scherzo alla parte parlata, non lo ha fatto rispetto all'esibizione, e per fortuna questa era la cosa più importante: la sua versione di "Blue Jeans", magnetico brano di Lana Del Rey, ha conquistato il consenso dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Layana tornerà, con tutta la sua emozione, per i Bootcamp.

