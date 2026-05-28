Le nozze, fissate per il 3 luglio, sono già l'evento mondano più atteso dell'anno. Ma una regola inserita negli inviti sta creando malcontento tra alcune ospiti: niente "più uno" per chi è single. E c'è già chi minaccia di dare forfait

La notizia è emersa attraverso un reportage del Daily Mail pubblicato il 22 maggio: alcuni degli ospiti invitati alle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce, previste per il 3 luglio (probabilmente) a New York, non hanno ricevuto la possibilità di portare un accompagnatore.

La regola che divide: niente accompagnatore per i single

La regola - che nel galateo anglosassone viene chiamata no ring, no bring - stabilisce che solo le coppie ufficiali - sposate o stabilmente impegnate - possano partecipare insieme. Chi è single dovrà presentarsi da solo.

Una fonte anonima ha confidato al Daily Mail il suo disagio: "Il mio invito non mi permette di portare un più uno. Cosa dovrei fare? Andare da sola? È così imbarazzante. Credo che non ci andrò, perché non voglio andare da sola e non sono sicura di conoscere tante persone lì. Scusate, ma non sono amica delle sorelle Hadid".

Il malumore è alimentato anche da una percezione di disparità: coppie ufficiali come Selena Gomez e Benny Blanco potranno partecipare insieme, mentre gli incitati single si trovano in una posizione di svantaggio.

Dietro alla scelta ci sarebbero ragioni pratiche legate alla capienza della location e alle esigenze di sicurezza.