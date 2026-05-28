Taylor Swift, al matrimonio con Travis Kelce le amiche single potrebbero non presentarsiSpettacolo
Le nozze, fissate per il 3 luglio, sono già l'evento mondano più atteso dell'anno. Ma una regola inserita negli inviti sta creando malcontento tra alcune ospiti: niente "più uno" per chi è single. E c'è già chi minaccia di dare forfait
La notizia è emersa attraverso un reportage del Daily Mail pubblicato il 22 maggio: alcuni degli ospiti invitati alle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce, previste per il 3 luglio (probabilmente) a New York, non hanno ricevuto la possibilità di portare un accompagnatore.
La regola che divide: niente accompagnatore per i single
La regola - che nel galateo anglosassone viene chiamata no ring, no bring - stabilisce che solo le coppie ufficiali - sposate o stabilmente impegnate - possano partecipare insieme. Chi è single dovrà presentarsi da solo.
Una fonte anonima ha confidato al Daily Mail il suo disagio: "Il mio invito non mi permette di portare un più uno. Cosa dovrei fare? Andare da sola? È così imbarazzante. Credo che non ci andrò, perché non voglio andare da sola e non sono sicura di conoscere tante persone lì. Scusate, ma non sono amica delle sorelle Hadid".
Il malumore è alimentato anche da una percezione di disparità: coppie ufficiali come Selena Gomez e Benny Blanco potranno partecipare insieme, mentre gli incitati single si trovano in una posizione di svantaggio.
Dietro alla scelta ci sarebbero ragioni pratiche legate alla capienza della location e alle esigenze di sicurezza.
Il matrimonio dell'anno, tra segreti e attesa
Quella tra Taylor Swift e Travis Kelce si preannuncia come una delle cerimonie più attese del 2026. Il fidanzamento era stato annunciato ad agosto, con immagini che avevano raccolto un'attenzione enorme da parte dei fan, e da allora la curiosità sui dettagli non si è mai fermata.
Anche la location è avvolta nel mistero. Secondo le fonti, agli invitati verrà comunicato il luogo della cerimonia soltanto la mattina stessa del 3 luglio, una scelta motivata da ragioni di sicurezza. Tra i nomi che circolano per la cerimonia figurano le sorelle Hadid, Emma Stone, Lena Dunham e Zoë Kravitz dalla parte della sposa; Andy Reid, Jason Kelce, Patrick Mahomes e Miles Teller dalla parte dello sposo.
Sul fronte dell'abito da sposa, si vocifera di un look ispirato al celebre abito di Elizabeth Taylor del 1950, con il possibile coinvolgimento di Stella McCartney. Nel frattempo, c'è già chi - tra i single - sta valutando seriamente se il "matrimonio dell'anno" valga davvero la pena di affrontarlo in solitaria.