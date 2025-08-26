Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, l'annuncio sui social fa impazzire i fan

Musica
Foto tratta dal profilo Instagram di Taylor Swift

Il tight end dei Kansas City Chiefs e l'amatissima popstar dei record sua dolce metà, annunciano il loro matrimonio: "Your English teacher and your gym teacher are getting married": questo il post a corredo delle foto pubblicate su Instagram in cui oltre ai futuri sposi, campeggia in primo piano l'anello di fidanzamento 

Dopo aver recentemente annunciato a sorpresa il titolo del suo dodicesimo album nel podcast New Heights e la data di uscita dei dodici brani tra cui quello in collaborazione con l'amica Sabrina Carpenter attesa per il 3 ottobre, Taylor Swift, lancia oggi, martedì 26 agosto, l'inaspettato annuncio ufficiale del suo matrimonio. I fan di mezzo mondo impazziscono di gioia: il campione di football e la cantante americana diventeranno marito e moglie. I due stanno inieme da due anni e la lieta notizia cancella le voci secondo cui la love story sarebbe stata tutta una mossa pubblicitaria per entrambi. 

il post su Instagram 

Alle foto postate su Instagram (che potete vedere qui di seguito), seguono poche parole ad annunciare la lieta notizia: "Your English teacher and your gym teacher are getting married" ("La vostra insegnante di inglese e il professore di ginnastica si sposeranno"). In attesa di conoscere i futuri dettagli bisognerà accontentarsi degli scatti (sognanti) pubblicati dalla coppia. Lui, in tenuta casual, pantalone bianco e t-shirt scura si mostra in ginocchio mentre fa la proposta alla sua fidanzata nel più classico e romantico dei modi. Lei visibilmente emozionata gli accarezza il viso e insieme si stringono in un abbraccio. In primo piano, nelle foto successive, l'anello da capogiro si prende la scena.   

Approfondimento

Travis Kelce racconta come è nato l’amore con Taylor Swift

LA COPPIA

Taylor e Travis hanno entrambi 35 anni, hanno fatto nascere le prime voci sulla relazione nell'estate 2023 dopo che il campione della Nfl aveva assistito a un concerto dell'Eras Tour della cantante a Kansas City: "Sono rimasto deluso dal fatto che lei non parli prima o dopo gli spettacoli perché deve conservare la voce per 44 canzoni", aveva detto Travis nell'episodio del 26 luglio del podcast New Heights che condivide con il fratello Jason Kelce: "Quindi ci sono rimasto un male per non aver potuto consegnarle uno dei braccialetti dell'amicizia che avevo fatto per lei".

In settembre la love story con la Persona dell'Anno 2023 di Time era sotto gli occhi di tutti: da allora la miliardaria cantante di Fortnight aveva fatto presenza fissa nel box del campione durante le partite dei Chiefs nel campionato della National Football League applaudendo le gesta della squadra assieme al resto della famiglia ed ad alcuni selezionatissimi amici. Travis a sua volta aveva ricambiato partecipando tra il pubblico a svariati concerti di Taylor e facendo addirittura una comparsa a sorpresa sul palco durante uno show dell'anno scorso a Londra.

 

Dopo la fine della tourné la coppia aveva mantenuto un basso profilo. La scorsa settimana tuttavia Taylor aveva annunciato l'uscita del suo nuovo (e dodicesimo album) The Life of the Showgirl il prossimo 3 ottobre in una comparsa ai microfoni della podcast del futuro marito e fidanzato: un'apparizione da Guinness dei primati che aveva registrato 1,3 milioni di spettatori su YouTube, un record per la piattaforma. 

 

Approfondimento

Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, in uscita il 3 ottobre

Spettacolo: Ultime notizie

Il segreto di Isabelle, trama e cast della miniserie da stasera in tv

Serie TV

In onda su Rai 1 martedì 26 e mercoledì 27 agosto, la serie tv racconta l'omicidio del...

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, l'annuncio sui social

Musica

Il tight end dei Kansas City Chiefs e l'amatissima popstar dei record sua dolce metà,...

Emanuela Fanelli a piedi nudi alla Mostra del Cinema di Venezia

Cinema

L'attrice romana, presentatrice delle serate di apertura e chiusura della kermesse, ha scelto di...

15 foto

Netflix cancella The Waterfront dopo una sola stagione

Serie TV

La decisione è arrivata a sopresa, considerato il successo che la serie tv - incentrata...

With Love, Meghan: è uscita la seconda stagione dello show Netflix

Serie TV

La seconda stagione di With Love, Meghan è disponibile su Netflix dal 26 agosto. Nel nuovo ciclo...

Spettacolo: Per te