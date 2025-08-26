Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, l'annuncio sui social

Dopo aver recentemente annunciato a sorpresa il titolo del suo dodicesimo album nel podcast New Heights e la data di uscita dei dodici brani tra cui quello in collaborazione con l'amica Sabrina Carpenter attesa per il 3 ottobre, Taylor Swift , lancia oggi, martedì 26 agosto, l'inaspettato annuncio ufficiale del suo matrimonio. I fan di mezzo mondo impazziscono di gioia: il campione di football e la cantante americana diventeranno marito e moglie. I due stanno inieme da due anni e la lieta notizia cancella le voci secondo cui la love story sarebbe stata tutta una mossa pubblicitaria per entrambi.

Alle foto postate su Instagram (che potete vedere qui di seguito), seguono poche parole ad annunciare la lieta notizia: "Your English teacher and your gym teacher are getting married" ("La vostra insegnante di inglese e il professore di ginnastica si sposeranno"). In attesa di conoscere i futuri dettagli bisognerà accontentarsi degli scatti (sognanti) pubblicati dalla coppia. Lui, in tenuta casual, pantalone bianco e t-shirt scura si mostra in ginocchio mentre fa la proposta alla sua fidanzata nel più classico e romantico dei modi. Lei visibilmente emozionata gli accarezza il viso e insieme si stringono in un abbraccio. In primo piano, nelle foto successive, l'anello da capogiro si prende la scena.

LA COPPIA

Taylor e Travis hanno entrambi 35 anni, hanno fatto nascere le prime voci sulla relazione nell'estate 2023 dopo che il campione della Nfl aveva assistito a un concerto dell'Eras Tour della cantante a Kansas City: "Sono rimasto deluso dal fatto che lei non parli prima o dopo gli spettacoli perché deve conservare la voce per 44 canzoni", aveva detto Travis nell'episodio del 26 luglio del podcast New Heights che condivide con il fratello Jason Kelce: "Quindi ci sono rimasto un male per non aver potuto consegnarle uno dei braccialetti dell'amicizia che avevo fatto per lei".



In settembre la love story con la Persona dell'Anno 2023 di Time era sotto gli occhi di tutti: da allora la miliardaria cantante di Fortnight aveva fatto presenza fissa nel box del campione durante le partite dei Chiefs nel campionato della National Football League applaudendo le gesta della squadra assieme al resto della famiglia ed ad alcuni selezionatissimi amici. Travis a sua volta aveva ricambiato partecipando tra il pubblico a svariati concerti di Taylor e facendo addirittura una comparsa a sorpresa sul palco durante uno show dell'anno scorso a Londra.

Dopo la fine della tourné la coppia aveva mantenuto un basso profilo. La scorsa settimana tuttavia Taylor aveva annunciato l'uscita del suo nuovo (e dodicesimo album) The Life of the Showgirl il prossimo 3 ottobre in una comparsa ai microfoni della podcast del futuro marito e fidanzato: un'apparizione da Guinness dei primati che aveva registrato 1,3 milioni di spettatori su YouTube, un record per la piattaforma.