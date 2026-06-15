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Dua Lipa e Callum Turner, tappa a Napoli per il viaggio di nozze

Spettacolo

Vittoria Romagnuolo

©IPA/Fotogramma

La cantante e l'attore stanno trascorrendo in Italia le settimane dopo le nozze e dopo la Basilicata e la Calabria sono sbarcati nel capoluogo partenopeo per la pizza e lo shopping

Sono trascorsi meno di dieci giorni dal weekend delle nozze palermitane ma per Dua Lipa e Callum Turner i giorni italiani non sono ancora finiti.
Dopo essere stati avvistati in diverse località affacciate sul Mediterraneo, che stanno navigando a bordo dello yacht Nympheas, la coppia di sposini è sbarcata a Napoli.
Il loro passaggio nel capoluogo partenopeo è finito presto in rete, ovviamente, grazie agli scatti dei ristoratori dove si sono fermati per mangiare e ai passanti che hanno chiesto di posare con loro. 

Il ritorno a Napoli da sposati 

Per Dua Lipa e Callum Turner i ricordi dei primi giorni da moglie e marito saranno per sempre legati al Belpaese, dove sono arrivati a inizio giugno per il matrimonio e la festa di nozze a Palermo, e dove hanno trascorso anche gli ultimi giorni, in giro per il Mezzogiorno, tra relax sotto al sole e passeggiate turistiche
A Napoli, dove la cantante e l'allora fidanzato erano stati anche la scorsa estate per un giro tra i vicoli allestiti coi colori della squadra partenopea fresca di vittoria del quarto scudetto e soste culinarie a base di pizza, sono tornati per ripercorrere alcune tappe ma da sposati.
Dua Lipa e l'attore britannico sono tornati a mangiare nel centro storico da Concettina ai Tre Santi, al Rione Sanità, e la prova è finita sul profilo social della nota pizzeria e trattoria che ha approfitato del passaggio degli sposi dell'anno per scattare una foto di gruppo con tutto lo staff.
Dua Lipa e il marito indossavano abiti casual adatti alla stagione estiva. Lui con polo e pantaloncini coi tasconi, lei in nero col top a canotta, la bandana rossa annodata sul capo e i sandali infradito di pelle, per camminare tra i vicoli della città.

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Lo shopping nello store del calcio della città

Dua Lipa e Callum Turner hanno continuato ad esplorare il centro storico di Napoli fermandosi a fare un po' di shopping.
Nel loro giro sono finiti a Piazza San Domenico Maggiore, cuore turistico della vita cittadina ricco di storia, e sono entrati a fare spese allo store ufficiale della SSC Napoli
Sia Dua Lipa che Callum Turner sono appassionati di calcio: lei è una tifosa del Liverpool, lui del Chelsea e la passione per il football li ha condotti a fare shopping di articoli sportivi della squadra partenopea. 
Nella foto che hanno scattatto con i dipendenti dello store, lei ha una shopping bag tra le mani.

Le tappe del viaggio di nozze: Sicilia, Calabria, Campania

Gli spostamenti di Dua Lipa e Callum Turner sono in cima alle cronache rosa di questa stagione.
Loro due, d'altra parte, non si sono mai nascosti dai fotografi e dai curiosi e, ben consapevoli di attirare l'attenzione a ogni loro uscita, hanno deciso comunque di concedersi ogni tipo di piacere turistico che l'Italia ha da offrire. 
Nei giorni subito dopo le nozze a Palermo la coppia è sbarcata a Taormina per poi spostarsi a Tropea, dove ha trascorso ore di puro relax tra le acque del Mediterraneo prima di fermarsi a cena in un ristorante del centro storico della città. 
La luna di miele itinerante li ha condotti a Napoli ed è probabile che nelle mire dei due sposi ci sarà anche la Costiera, dove sono già stati lo scrorso anno e da sempre meta apprezzata dalle celebrità di tutto il mondo.
In ogni caso, media e fan sapranno certamente dove i due sposi dell'anno avranno deciso di fermarsi dal momento che hanno deciso di vivere questo momento speciale per entrambi senza nascondersi dal pubblico e dai fan.

FOTOGALLERY

©Getty

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Dua Lipa e Callum Turner, la storia d'amore della coppia

Il Sì a due anni e mezzo circa dai primi avvistamenti in pubblico. Nel mezzo, tante cene, molti viaggi e pochi ma memorabili red carpet. Una storia d'amore da favola, vissuta sempre sotto gli occhi dei media e gli obiettivi dei fotografi, che è riuscita a conservare una spontaneità che ha emozionato i fan di entrambi  A cura di Vittoria Romagnuolo

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