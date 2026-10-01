Dopo il debutto dal vivo nel tour 2026, “il brano diventa singolo e anticipa “Vasco Live 20|26 - The Essentials”, la raccolta di 17 brani tra rarità e pezzi rivisitati. Intanto il 7 ottobre l’Università di Salerno conferirà a Vasco Rossi il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione

Per quasi trent’anni “Marea” è rimasta fuori dalle scalette dei concerti di Vasco Rossi . Pubblicata nel 1996 nell’album “Nessun pericolo per te”, la canzone ha debuttato dal vivo durante il tour 2026 e ora arriva sulle piattaforme digitali come singolo e video live. “Chissà perché”, ha commentato lo stesso Vasco a proposito della lunga assenza del brano dai suoi concerti. Nella scaletta dello show “Marea” apre la seconda parte del concerto, prima di “Siamo soli” e “Se ti potessi dire”. Il nuovo arrangiamento porta la firma di Vince Pastano. “È il momento più dark e psichedelico del concerto”, spiega sempre Vince Pastano. “Proprio come le liriche, un inferno della mente”. Il video live è diretto da Pepsy Romanoff.

Il nuovo album “Vasco Live 20|26 - The Essentials”

“Marea” è la prima anticipazione di “Vasco Live 20|26 - The Essentials”, in uscita il 27 novembre. Il disco raccoglie 17 brani scelti tra “inediti a concerto e le rarità” portati sul palco nel 2026 e rivisitati musicalmente da Vince Pastano. La selezione comprende, tra gli altri, “Vado al massimo” e “Un mondo migliore”.

Dal 2 ottobre l’album è disponibile in preorder nelle versioni CD Digisleeve, triplo LP Gatefold in vinile nero e triplo LP numerato in vinile giallo, quest’ultimo disponibile solo sul Blasco Shop. Sono previsti anche bundle con il libro fotografico del tour 2026.

Vasco Rossi utilizzerà inoltre il formato Tiny Vinyl, un vinile da 4 pollici con una canzone per lato che gira a 33 giri. L’edizione blu trasparente contiene “Marea” e “Idea 77”, è riservata agli iscritti biennali del Blasco Official Fan Club e non sarà messa in vendita. Secondo il comunicato, Vasco Rossi è il primo artista italiano a utilizzare questo formato.