Kid Yugi, la possibile scaletta del concerto a Roma

Il 30 ottobre Kid Yugi pubblicherà Anche gli eroi muoiono POST MORTEM, versione deluxe dell’album certificato tre volte disco di platino. Annunciata anche l’uscita di Logos, il primo fumetto originale con protagonista il rapper e frutto della collaborazione tra Sergio Bonelli Editore, Universal Music Italia e Thaurus
Nuovo appuntamento con il tour di Kid Yugi. Il 6 ottobre il rapper sarà in concerto sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
kid yugi, la possibile scaletta
Il 27 settembre Kid Yugi ha alzato il sipario sulla tournée con lo spettacolo in scena al Palaflorio di Bari. Dopo lo show alla Fiera di Padova, martedì 6 ottobre l’artista si esibirà sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 27 settembre a Bari:
- L’ultimo a cadere
- Berserker
- La violenza necessaria
- Bullet Ballet
- Denaro
- Monopolio
- Jolly
- Eroina
- Donna
- Mostro
- Paganini
- S.X.S.I.C.
- Push It
- Paradiso Artificiale
- Porto il Commerciale
- Lilith
- Sintetico
- Tristano e Isotta
- Hybris
- GRAMMELOT
- Il Filmografo
- Il Ferro di Čechov
- Eva
- Amelie
- Per il sangue versato
- Gilgamesh
- Non ne vali la pensa
- Chuck Norris
- Bianca
- Il Signore Delle Mosche
- Per te che lotto
- Ex Angelo
- Davide e Golia
- Kabuki
- Massafghanistan
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Kid Yugi annuncia un tour nei palazzetti: le date
Dopo il concerto al Palazzo dello Sport, Kid Yugi sarà protagonista di tre appuntamenti live all’Unipol Forum di Milano: giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre. In seguito, l’artista porterà la sua musica a Napoli e Firenze. Chiusura prevista il 23 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- giovedì 8 ottobre 2026, Milano - Unipol Forum
- venerdì 9 ottobre 2026, Milano - Unipol Forum
- sabato 10 ottobre 2026, Milano - Unipol Forum
- martedì 13 ottobre 2026, Napoli - Palapartenope
- giovedì 15 ottobre 2026, Firenze - Mandela Forum
- venerdì 23 ottobre 2026, Roma - Palazzo dello Sport
Il 30 ottobre Kid Yugi pubblicherà Anche gli eroi muoiono POST MORTEM, versione deluxe dell’album certificato tre volte disco di platino. Annunciata anche l’uscita di Logos, il primo fumetto originale con protagonista il rapper e frutto della collaborazione tra Sergio Bonelli Editore, Universal Music Italia e Thaurus. Tra i brani più popolari dell'artista ricordiamo Paganini, Eva con Tedua, Push It con Anna (FOTO) ed Ex angelo con Sfera Ebbasta.
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