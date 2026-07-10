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Vasco, 550mila biglietti esauriti in 30 minuti per i concerti di Roma 2027

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Oltre 550mila biglietti esauriti in meno di 30 minuti per i dieci concerti di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma, dal 6 al 25 giugno 2027. La domanda resta elevata e non si esclude la messa in vendita di nuovi posti, compatibilmente con la capienza

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Il Giubileo di Vasco si apre nel segno dei numeri record: biglietti esauriti in pochi minuti e una domanda che continua a crescere. In meno di mezz’ora dall’apertura della vendita generale sono stati acquistati oltre 550mila tagliandi per i dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma, in programma dal 6 al 25 giugno 2027. Un risultato che conferma, ancora una volta, la straordinaria capacità di richiamo del rocker di Zocca. E mentre le prevendite segnano il tutto esaurito, le richieste continuano ad arrivare anche dopo il primo sold out, segno di un entusiasmo che non accenna a diminuire.

Possibili nuovi posti

E mentre le prevendite segnano il tutto esaurito, la produzione valuta la possibilità di mettere in vendita ulteriori biglietti, compatibilmente con la capienza dell’impianto, nel tentativo di rispondere a una richiesta che non accenna a diminuire. “Le potenzialità di Vasco superano da tempo le capienze disponibili”, sottolinea Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia. “La domanda continua a crescere e ogni volta ci confrontiamo con un limite che non è quello del pubblico, bensì quello degli spazi. Per quest’anno va bene così”. Un divario sempre più evidente tra l’entusiasmo del pubblico e la disponibilità reale di posti, che restituisce la misura di un evento ormai oltre scala.

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Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, è la più ampia residency mai realizzata nel Paese per numero di date e capienza complessiva. L’iniziativa si inserisce nel calendario dei grandi eventi live del 2027, con una programmazione concentrata interamente su Roma.

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